MÜSİAD'ın 30. kuruluş yıl dönümü

BURDUR (AA) - Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Burdur Şube Başkanı Kerim Albayrak, MÜSİAD'ın 30'uncu kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada, geleceğe yön verebilmek için sağlam temellerin olması gerektiğini belirtti.

Burdur MÜSİAD olarak geleceğin kendileriyle birlikte olanlarla yürüyecekleri bir yol olduğunu aktaran Albayrak, "Bu birliktelikte maslahatı şahsi menfaatleri değil kamu yararını gözetenlerle, adaleti herkese eşit mesafede duranlarla, emaneti ise makamları geçici düşünen ve vebali kaim sorumlulukta gören kişi ve kurumlarla nice 30lu yaşlara taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

