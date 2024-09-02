Meteotolojik Uyarı

Isparta ve Burdur İçin Meteorolojik Uyarı: Kuvvetli Yağış Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 2 Eylül 2024 tarihinde Isparta ve Burdur çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Saat 12:00'de başlayacak olan yağışlar, 22:00'ye kadar devam edecek ve 21-50 kg/m² arasında yağış miktarı öngörülmektedir. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuz durumlar konusunda yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Bu durumun ulaşımda aksamalara yol açabileceği de belirtilmektedir. Detaylı bilgi için Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü ile iletişime geçilebileceği bildirildi.