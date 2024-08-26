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Isparta ve Burdur Çevrelerinde Kuvvetli Sağanak Yağış Uyarısı

Isparta ve Burdur Çevrelerinde Kuvvetli Sağanak Yağış Uyarısı
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Isparta ve Burdur Çevrelerinde Kuvvetli Sağanak Yağış Uyarısı

Başlama Zamanı: 26.08.2024 14:00 TSI
Bitiş Zamanı: 26.08.2024 21:00 TSI

T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün (Pazartesi) öğleden sonra ve akşam saatlerinde Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Yağışların yerel olarak 21-50 mm arasında olması tahmin ediliyor.

Bu nedenle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Yağış Şiddeti Kategorileri:

  • Hafif Yağış: 1-5 mm
  • Orta Kuvvette Yağış: 6-20 mm
  • Kuvvetli Yağış: 21-50 mm
  • Çok Kuvvetli Yağış: 51-75 mm
  • Şiddetli Yağış: 76-100 mm
  • Aşırı Yağış: 100 mm üzeri

Ayrıntılı Bilgi İçin:
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü
Tel: 0 242 330 30 75
Faks: 0 242 248 92 74

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