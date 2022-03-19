Vali Seymenoğlu ve Cumhuriyet Başsavcısı Akbulut "GÜNKAF" Stantlarını Gezdi

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı eşliğinde “Güney Kariyer Fuarı”nda yer alan stantları ziyaret etti.Isparta Valisi Seymenoğlu ve Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Akbulut, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda gerçekleştirilen ve binlerce genç yeteneği sektör temsilcileri ile buluşturan fuardaki stantları gezerek bilgi edindi.Atatürk Kapalı Spor Salonunda açılan fuarda, 250’yi aşkın özel ve kamu kurumunun standı yer alıyor.