TON TON SÜT ŞARKÜTERİ AÇILDI!

Ton Ton Süt Şarküteri, organik, doğal ve besin değeri yüksek gıdaları aynı çatı altında bir araya getirdi. Şarküteri ürünleri arasında yer alan peynir, zeytin, bal, reçel, yumurta, meyve özleri, kahvaltılıklar, yöresel diğer ürünler yer alıyor ve bu ürünler sizlere yedi bölge ikliminin doğasını yansıtıyor.



Kahvaltıda tükettiğimiz pek çok besin sütten elde edilmektedir. Peynir, kaymak, yoğurt, tereyağı, kaşar gibi ürünler kahvaltıların olmazsa olmazıdır. Protein ve kalsiyum deposu bu ürünlerden en iyi şekilde istifade etmenin yolu ise doğal ürünlerden geçer. Tamamen organik inek sütünden elde edilen bu ürünler ile daha sağlıklı besleneceksiniz.



Ayrıca Ev yapımı ürünler olan Makarna, Salamura yaprak, Turşu ve Yöresel Köy ürünleri satış noktası yine Isparta'da Ton Ton Süt Şarküteri'de

Ton Ton Süt üretim kalitesini bu cümleler ile kısaca özetliyor;

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AÇILIŞTAN FOTOĞRAFLAR

Isparta'nın topraklarında, Yalvaç'ta bulunan ve 10.000 m² alanda üretim yapan Ton Ton Süt çifliği ürünleri artık Isparta merkezde....Bu gün resmen açılışı yapılan Ton Ton Süt Şarküteri, çiğ süt ve süt ürünleri , şarküteri grubu ürünleriyle hizmet vermeye başladı.Ton Ton Süt Şarküteri'de bulunan süt ürünleri Tonton Süt Çiftliği'ndeki Red Holstein cinsi süt verimliliği ve yağ oranı yüksek ineklerlerden el değmeden sağılan sütlerden üretiliyor.