18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 107. yıl dönümü dolayısıyla Garnizon Şehitliği’nde tören yapıldı. Törene Vali Ömer Seymenoğlu, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Belediye Başkanı Vekili Uğur Büyükçulcu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Isparta Şube Başkanı Ali Savcı, askeri ve mülki erkan ile gaziler ve şehit yakınları katıldı.Kur’an-ı Kerim tilaveti sunulması ve duaların edilmesiyle başlayan tören şehitlik anıtına sırasıyla Valilik, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Isparta şubesi çelenklerinin sunulmasıyla devam etti. Ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı’mız okundu.Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Isparta Şube Başkanı Ali Savcı’nın günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı Savcı, konuşmasında Çanakkale Zaferi’nin 107. Yıldönümünü kutlamanın ve vatanı için canlarını seve seve feda eden şehitlerimizin Şehitler Günü’nün onurunu yaşadıklarını söyleyerek Çanakkale’nin bir milletin kaderinin sırtlandırdığı yer olduğunu belirtti.Törende şehitlik defterini imzalayan Vali Seymenoğlu deftere şu ifadeleri yazdı: “Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, dini, hürriyeti ve bağımsızlığı uğruna canı pahasına azim ve kahramanca mücadele veren; Malazgirt'le başlayıp Çanakkale'yle, Kurtuluş Savaşı'yla devam eden şanlı destanın mimarı aziz şehitlerimiz, en derin saygı ve minnet duygularımızı arz etmek üzere huzurunuzdayız. Birlik ve beraberliğimizi bozmak için yapılan her türlü tehdit, saldırı ve işgallere karşı koymak için gösterilen vatanseverlik mücadelesi, tüm dünyada örnek gösterilmiştir. Bu kahramanlık destanı tarihimize altın harflerle yazılmıştır. Şehitlik mertebesi peygamberlikten sonraki en yüce mertebedir. Vatanımızın her karış toprağına mukaddes kanlarınızı akıtarak, bizlere miras olarak bıraktığınız kutsal Anadolu topraklarını ve şanlı Türk Bayrağımızı sonsuza dek koruyup, ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine çıkarmak en büyük görevimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm kahramanlarımızı ve şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyor, fedakar ve kahraman gazilerimize minnetlerimi sunuyorum.”Garnizon Şehitliği’ndeki anma töreni şehit kabirlerine karanfil bırakılmasıyla son buldu.18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 107. yıl dönümü dolayısıyla Vali Ömer Seymenoğlu protokol üyeleriyle birlikte Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Isparta Şubesi ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Isparta Şubesi’nde şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelerek bir süre sohbet etti.Ziyarette tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad eden Vali Seymenoğlu gazilerimize de sağlık ve uzun ömürler dileyerek Çanakkale Zaferi’nin 107. yıl dönümünü kutladı.Vali Seymenoğlu, “107 yıl önce Çanakkale'de atalarımızın yaşadıkları çok kolay değil. Bu ancak milli duygularla olur. Allah, peygamber inancıyla olur, bayrak sevgisi, özgürlük anlayışı ile olur kula kul olmamayı hedef edindiğimiz için olur. Bu ruh olmazsa zaten bu fedakarlıkları yapmamız mümkün değil. Bizler de bu duyguyla şehitlerimizin emaneti olan sizlerle hep bir arada olmaya çalışıyoruz. Elbette şehit anne babasının şehit kabri başında yaşadığı duyguyu biz kolay kolay yaşayamayız ancak bizler de sizlere manevi destek olabilmek adına hep yanınızda olmaya çalışıyoruz. Bize bu fırsatı verdiğinizi için çok mutluyum, sizlerle bir arada olmaktan büyük haz alıyorum” dedi.