METEOROLOJİK UYARI

(BURDUR ve ISPARTA’ DA FIRTINA BEKLENİYOR!)

Başlama Zamanı : 18.03.2022 15:00 TSİ Bitiş Zamanı :20.03.2022 15:00 TSİ



Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/ sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 20.03.2022 Pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınayla meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ

Rüzgar Kuvvetli Rüzgar : 10,8-17,1 m/sec 22-33 Knot 39-61 km/sa

Fırtına : 17,2-20,7 m/sec 34-40 Knot 62-74 km/sa

Kuvvetli Fırtına : 20,8-24,4 m/sec 41-47 Knot 75-88 km/sa

Tam Fırtına : 24,5-28,4 m/sec 48-55 Knot 89-102 km/sa