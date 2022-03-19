METEOROLOJİK UYARI
(BURDUR ve ISPARTA’ DA FIRTINA BEKLENİYOR!)
Başlama Zamanı : 18.03.2022 15:00 TSİ Bitiş Zamanı :20.03.2022 15:00 TSİ
Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/ sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 20.03.2022 Pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınayla meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ
Rüzgar Kuvvetli Rüzgar: 10,8-17,1 m/sec22-33 Knot39-61 km/sa
Fırtına: 17,2-20,7 m/sec34-40 Knot62-74 km/sa
Kuvvetli Fırtına: 20,8-24,4 m/sec41-47 Knot75-88 km/sa
Tam Fırtına: 24,5-28,4 m/sec48-55 Knot89-102 km/sa