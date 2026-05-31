Dünya Süt Günü’nde Üreticilerden Dikkat Çeken Çağrı

1 Haziran Dünya Süt Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Tarımsal Üretim ve Küçükbaş Yetiştiricileri Genel Merkezi (TÜRKYED) Genel Başkanı Nihat Çelik, süt üretiminin sürdürülebilirliği için üreticilerin daha fazla desteklenmesi gerektiğini söyledi. Çelik, süt sektöründe yaşanan sorunların çözümünün üreticinin korunmasından geçtiğini belirterek önemli değerlendirmelerde bulundu.

Süt sektörünün hem insan beslenmesi hem de ülke ekonomisi açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu ifade eden Çelik, Türkiye'nin yıllık süt üretimiyle dünyanın önde gelen üretici ülkeleri arasında yer aldığını söyledi. Son açıklanan verilerin süt ürünleri üretimindeki hareketliliğin sürdüğünü gösterdiğini belirten Çelik, özellikle yoğurt, ayran ve kefir üretimindeki artışın sektör açısından olumlu bir gelişme olduğunu dile getirdi.

Ancak üretimdeki artışın tek başına yeterli olmadığını vurgulayan Çelik, süt üreticisinin emeğinin karşılığını alamadığı sürece sektörün geleceğinin risk altında kalacağını kaydetti. Üreticinin kazanç sağlayamadığı bir sistemin uzun vadede hayvancılık faaliyetlerini olumsuz etkileyeceğine dikkat çeken Çelik, süt üretiminin milli bir mesele olarak ele alınması gerektiğini ifade etti.

Ulusal Süt Konseyi tarafından belirlenen tavsiye fiyatlarının üreticilerin beklentilerini karşılamadığını savunan Çelik, çiğ süt fiyatlarının belirlenmesinde üretim maliyetlerinin dikkate alınması gerektiğini söyledi. Süt-yem paritesinin üreticiyi koruyacak seviyelerde tutulmasının önemine işaret eden Çelik, özellikle yem maliyetlerinin kontrol altına alınmasının sektör için hayati önem taşıdığını belirtti.

Sütün yüksek besin değerine sahip bir gıda olduğunu hatırlatan Çelik, çocuklar, gençler, yaşlılar ve kadınların süt ve süt ürünlerini düzenli olarak tüketmesinin sağlık açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Çocukluk döneminde kazanılan süt tüketim alışkanlığının ilerleyen yaşlarda da devam etmesinin toplum sağlığı açısından önemli olduğunu kaydetti.

Kişi başına düşen süt tüketiminin artırılması gerektiğini de vurgulayan Çelik, yerel yönetimlerin bu süreçte daha aktif rol alabileceğini belirtti. Süt ve süt ürünlerinin faydalarının topluma daha etkin şekilde anlatılması gerektiğini ifade eden Çelik, özellikle koyun ve keçi sütünün besin değerleri açısından önemli avantajlar sunduğunu söyledi.

Çelik, süt üretiminin geleceği açısından aile işletmelerinin desteklenmesi gerektiğini belirterek, süt ve hayvancılık politikalarının yeniden gözden geçirilmesinin sektörün sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.

 

