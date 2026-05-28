Bayram Öncesi Kritik Uyarı: Ormanlara Giriş Yasaklandı

Kurban Bayramı tatili öncesinde Isparta ve Burdur’da orman yangını riskine karşı alarm seviyesine geçildi. Isparta Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, artan sıcaklıklar ve rüzgarlı hava nedeniyle ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı duyuruldu.

Yetkililer, özellikle bayram tatilinde artış gösteren piknik ve mangal yoğunluğunun büyük risk oluşturduğunu belirterek vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Alınan karara göre Isparta’da 1 Haziran–15 Kasım, Burdur’da ise 1 Haziran–1 Kasım tarihleri arasında ormanlık alanlara girişlere kısıtlama getirildi.

Kurban Bayramı dolayısıyla denetimlerin daha da artırıldığı belirtilirken, yalnızca izin verilen mesire alanlarında piknik yapılabileceği ifade edildi. Ormanlık alanlarda ateş yakılması, kontrolsüz mangal yapılması, anız yakılması ve kamp kurulmasının kesinlikle yasak olduğu vurgulandı.

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Ormanlarımızı korumak hepimizin sorumluluğudur. Bayram sevincinin felakete dönüşmemesi için vatandaşlarımızın kurallara hassasiyetle uyması gerekiyor” ifadelerine yer verildi.

Özellikle yaz aylarında küçük bir kıvılcımın bile büyük felaketlere yol açabileceğine dikkat çeken yetkililer, geçmiş yıllarda ihmaller nedeniyle binlerce hektarlık alanın zarar gördüğünü hatırlattı. Bölgede jandarma ve orman ekiplerinin devriye faaliyetlerini artırdığı, riskli noktalarda ise sıkı denetim uygulanacağı öğrenildi.

Vatandaşlardan, ormanlık alanlarda duman ya da şüpheli bir durum görülmesi halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi vermeleri istendi.