ANTALYA - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Antalya'da Tuzlaspor ile Manisa FK arasında oynanan TFF 2. Lig play-off final maçında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı'yı ziyaret etti.

Antalya Stadı'nda normal süresi 0-0 sona eren karşılaşmanın ikinci uzatma devresi oynanırken tribünde yaşanan gerginlik sonrası rahatsızlanan TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Arıcı, sahada hazır bekletilen ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı.

TFF Başkanı Özdemir ile beraberindekiler, uzatma bölümü de golsüz sona eren ve Tuzlaspor'un penaltı atışları sonucu 5-4 kazandığı karşılaşmanın kupa töreninin ardından hastaneye giderek Arıcı'yı ziyaret etti.

Özdemir, ziyaretten sonra hastaneden ayrıldı.

TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Arıcı'nın bir süre müşahede altında tutulacağı öğrenildi.

