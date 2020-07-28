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Alanyaspor, Türkiye Kupası'nı kazanıp Avrupa Ligi'ne direkt katılmak istiyor

Turuncu-yeşilliler, Trabzonspor'a karşı lig maçlarındaki üstünlüğünü Ziraat Türkiye Kupası finaline taşımayı hedefliyor - Akdeniz temsilcisi, bordo-mavilileri yenip Türkiye Kupası'nı kulüp tarihinde ilk defa müzesine götürmeyi planlıyor

Alanyaspor, Türkiye Kupası'nı kazanıp Avrupa Ligi'ne direkt katılmak istiyor
spor
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ANTALYA - OKTAY ÖZDEN - Kulüp tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nda finale çıkma başarısı gösteren Aytemiz Alanyaspor, finaldeki rakibi Trabzonspor'u yenip UEFA Avrupa Ligi'ne direkt katılmayı planlıyor.

Süper Lig'de sezonu 5. sırada bitirip UEFA Avrupa Ligi'nde ön eleme oynama hakkı kazanan turuncu-yeşilliler, şimdi rotayı Ziraat Türkiye Kupası finaline çevirdi.

Akdeniz temsilcisi, kulüp tarihinde ilk kez finale yükseldiği Türkiye Kupası'nda çok yaklaştığı şampiyonluğa ulaşıp, kupayı müzesine götürmek istiyor.

Aytemiz Alanyaspor, yarın İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maçta Trabzonspor'u yenip şampiyon olması halinde UEFA Avrupa Ligi'ne gruplardan katılacak.

Ön eleme oynamadan UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele hakkını elde etmeyi planlayan turuncu-yeşilliler, kupa finalindeki rakibi Trabzonspor'a karşı bugüne kadarki mücadelelerinde yakaladığı üstünlüğü, bu karşılaşmada da korumayı hedefliyor.


- 4-2'lik Alanyaspor üstünlüğü


Bordo-mavililerle Süper Lig'de 8 kez karşılaşan Alanyaspor, bu mücadelelerden 4'ünü kazandı, 2'sinde rakibiyle berabere kaldı, 2 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan Süper Lig maçlarının sezonları, tarihleri ve sonuçları şöyle:


Sezon MüsabakaTarih Sonuç 2016-2017 (4. hafta) Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor 17.09.2016 3-02016-2017 (21. hafta) Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor 20.02.2017 0-02017-2018 (6. hafta) Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor 22.09.2017 3-42017-2018 (23. hafta) Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor 24.02.2018 1-22018-2019 (5. hafta) Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor 17.09.2018 1-02018-2019 (22. hafta) Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor 17.02.2019 0-22019-2020 (11. hafta) Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor 10.11.2019 1-02019-2020 (28. hafta) Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor 22.06.2020 2-2


- Alanyaspor'un en önemli golcüsü: Cisse


Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fraport TAV Antalyaspor'a karşı 3 gol atarak takımının 4-0'lık galibiyetine önemli katkı sağlayan Alanyaspor'un 35 yaşındaki Senegalli golcüsü Papiss Cisse, Süper Lig'de de 24 kez fileleri havalandırarak gol kralı olan Trabzonspor'un Norveçli forveti Alexander Sörloth'un ardından ikinci sırada yer aldı.

Bu sezon 32 lig maçında 22 gol kaydeden Cisse, ayrıca 5 Türkiye Kupası mücadelesinde forma giydi ve bu karşılaşmalarda 3'ü Antalyaspor'a, 1'i Kasımpaşa'ya 4 gol attı.


- Takımlarının şampiyonluğuna inanıyorlar

Alanyaspor Şimşekler Taraftar Grubu Başkanı Fatih Aslan, AA muhabirine, takımlarının, kupa finalinde Trabzonspor'u yenerek, Avrupa kupalarına direkt katılacaklarına inandıklarını söyledi.

Bu karşılaşmada da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tribündeki yerlerini alamayacaklarını hatırlatan Aslan, şöyle konuştu:

"Taraftarı olduğumuz Alanyaspor'un, kupa finalindeki rakibi Trabzonspor'la karşılaşacak olmasının heyecanını yaşıyoruz. Takımımızın İstanbul'da yanında olamayacağız ama ekranlardan canıgönülden destekleyeceğiz. Kalbimiz yine Alanyaspor için çarpacak. Takımımızın kupa finalinde yine bir ilki başarıp kupayı kazanacağına inanıyoruz. Tüm oyuncularımızın iyi bir performans sergileyeceğinden şüphemiz yok. En son kupa yarı final rövanş maçında 3 gol birden atan Cisse'nin, Trabzonspor'a karşı final maçında da ağları havalandırmasını diliyoruz."

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