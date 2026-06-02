Hayırseverden İlçeye Hayat Kurtaran Bağış

Şarkikaraağaç’a Hayat Kurtaracak Destek

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde sağlık hizmetlerine önemli bir katkı sağlandı. Hayırsever iş insanı Ramazan Akçay tarafından 112 Acil Sağlık İstasyonu'na tam donanımlı yeni bir ambulans kazandırıldı.

Şarkikaraağaçlı iş insanı ve Ayken İnşaat sahibi Ramazan Akçay'ın destekleriyle ilçeye kazandırılan sıfır kilometre ambulans, acil sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere 112 Acil Sağlık İstasyonu'nun hizmetine sunuldu.

Modern donanımıyla dikkat çeken ambulansın, özellikle acil vakalara müdahale sürecinde sağlık ekiplerine önemli katkı sağlaması bekleniyor. Yeni araç sayesinde hem Şarkikaraağaç merkezde hem de kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlara daha hızlı ve etkin sağlık hizmeti verilmesi hedefleniyor.

İlçe halkı tarafından takdirle karşılanan bağış, sağlık altyapısının güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi. Vatandaşlar, yapılan anlamlı desteğin ilçedeki sağlık hizmetlerinin kalitesine katkı sunacağını ifade etti.

Toplumsal dayanışmanın güzel örneklerinden biri olarak gösterilen bağışla ilgili konuşan vatandaşlar, hayırsever iş insanı Ramazan Akçay'a teşekkür ederek yapılan bu hizmetin uzun yıllar bölge insanına fayda sağlamasını temenni etti.

Yeni ambulansın, ihtiyaç duyulan her anda vatandaşların yanında olması ve birçok hayatın kurtarılmasına vesile olması bekleniyor.

Şarkikaraağaç'a kazandırılan bu anlamlı destek, ilçede memnuniyetle karşılandı.