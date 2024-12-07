Ev ve Araç Mirası: Noter İşlemleri ve Miras Sistemiyle İlgili Önemli Değişiklikler

Miras yoluyla ev veya araç sahibi olacak kişilerin, satış işlemleri sırasında yasal prosedürlere dikkat etmeleri gerekmektedir. Tapu intikalinden noter işlemlerine kadar birçok aşama, zaman ve maliyet kaybını önlemek adına doğru şekilde yürütülmelidir. İşte bu süreçte bilmeniz gereken detaylar:

TAPU İNTİKAL SÜRECİ

Miras yoluyla edinilen gayrimenkullerin satışında ilk adım tapu intikal işlemidir. Bunun için öncelikle sulh hukuk mahkemesinden veya noterden alınacak veraset belgesi gerekmektedir. Bu belge, miras işlemlerinin temel dayanağını oluşturur. Tüm mirasçıların tapu müdürlüğüne giderek onay vermesi ya da vekâletname aracılığıyla temsil edilmesi gerekmektedir.

ARAÇ MİRASINDA NOTER SÜRECİ

Araç mirası durumunda satış işlemleri noter üzerinden yapılmaktadır. Ancak, bu süreçte dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır:

Aracın sigorta ve muayenesinin eksiksiz olması gerekmektedir. Vergi dairesinden alınacak ilişik kesme belgesi, işlemin tamamlanması için şarttır.

Noter huzurunda gerçekleştirilen bu işlemler, alıcı ve satıcı açısından resmi süreci güvence altına alır.

GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Miras yoluyla devredilen ev ve araçlar için aşağıdaki belgeler gereklidir:

Tapu işlemleri için : Tapu senedi, DASK poliçesi, veraset belgesi.

: Tapu senedi, DASK poliçesi, veraset belgesi. Araç işlemleri için: Sigorta ve muayene belgeleri, ilişik kesme belgesi, veraset belgesi.

UZLAŞMAZLIK DURUMUNDA MAHKEME SÜRECİ

Eğer mirasçılar arasında anlaşmazlık yaşanırsa, mahkeme süreci devreye girer. Sulh hukuk mahkemesi, taşınır veya taşınmaz malların satışına karar verip, elde edilen gelirlerin mirasçılar arasında paylaştırılmasını sağlar.

MİRAS SÜRECİNDE BİLİNÇLİ HAREKET EDİN

Miras işlemlerinde prosedürlere hakim olmak, sürecin hızlı tamamlanmasını sağlar ve hukuki sorunların önüne geçer. Özellikle gayrimenkul ve araç mirası olan kişilerin belgelerini eksiksiz hazırlayıp uzman desteği alması büyük önem taşır.