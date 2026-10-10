Isparta’da radyoların eleman ihtiyacı için MESEM önerisi

Isparta’da mesleki eğitimin önemli merkezlerinden biri olan MESEM, birçok gencin meslek öğrenmesine ve mesleki yeterlilik kazanmasına imkân sağlıyor. Kentteki radyo ve televizyon sektöründe ise yetişmiş eleman ihtiyacının karşılanmasına yönelik yeni bir eğitim alanı açılması gündemde. Sektör temsilcileri, Isparta Mesleki Eğitim Merkezi bünyesinde radyo ve televizyon yayıncılığı alanında eğitim verilmesinin hem gençlere yeni bir meslek kapısı açabileceğini hem de yerel yayın kuruluşlarının personel ihtiyacına katkı sağlayabileceğini düşünüyor.

Isparta’da mesleki eğitimin geliştirilmesi, gençlerin iş hayatına hazırlanması ve nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması açısından önemli çalışmalar yürütülüyor. Bu çalışmaların merkezinde yer alan Isparta Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM), farklı meslek dallarında eğitim almak isteyen gençlere çeşitli imkânlar sunuyor.

Meslek öğrenmek, iş hayatına daha donanımlı hazırlanmak ve mesleki yeterlilik belgeleri edinmek isteyen öğrenciler için önemli bir fırsat oluşturan MESEM, eğitimini yarıda bırakmış ya da yeniden mesleki eğitim almak isteyen kişiler açısından da dikkat çekiyor.

Şimdi ise Isparta’nın yerel yayıncılık sektöründen gelen bir öneri, mesleki eğitimde yeni bir alanın değerlendirilmesini gündeme getiriyor: Radyo ve televizyon yayıncılığı. Isparta’nın radyolarında yetişmiş eleman ihtiyacı Isparta’da faaliyet gösteren yerel radyo kuruluşları, yayınlarını sürdürebilmek için yalnızca teknik cihazlara ve stüdyolara değil, aynı zamanda bu cihazları kullanabilecek, program hazırlayabilecek ve yayın süreçlerini yürütebilecek yetişmiş insan kaynağına da ihtiyaç duyuyor.

Radyo yayıncılığı; mikrofon başında program sunmaktan ibaret değil. Ses kayıt ve düzenleme, yayın otomasyonu kullanımı, stüdyo teknikleri, program hazırlama, haber seslendirme, kurgu ve yayın akışının yönetilmesi gibi birçok farklı beceriyi bir arada gerektiriyor.

Sektör temsilcileri, bu alanlarda yetişmiş eleman bulmanın zaman zaman zorlaştığını dile getiriyor. Özellikle yerel radyoların ihtiyaç duyduğu uygulamalı bilgiye sahip personelin yetiştirilmesi, Isparta’daki yayıncılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından önem taşıyor.

Bu noktada mesleki eğitim sistemiyle yerel yayın kuruluşlarının bir araya gelmesi, değerlendirilebilecek bir çözüm olarak öne çıkıyor. MESEM bünyesinde yeni bir bölüm açılabilir mi? Isparta Mesleki Eğitim Merkezi bünyesinde radyo ve televizyon yayıncılığına yönelik bir eğitim alanının açılması, kentteki mevcut personel ihtiyacına cevap verebilecek seçeneklerden biri olarak değerlendiriliyor.

Böyle bir programın ilgili mevzuat, eğitim standartları, atölye imkânları ve sektörün ihtiyaçları doğrultusunda planlanması halinde öğrenciler, mesleki eğitimlerini gerçek yayın ortamlarıyla ilişkilendirme fırsatı bulabilir.

Yerel radyo ve televizyon kuruluşlarıyla yapılabilecek iş birlikleri sayesinde öğrencilerin stüdyo ortamını tanıması, yayın ekipmanlarını öğrenmesi ve uygulamalı deneyim kazanması mümkün olabilir.

Bu model, yalnızca işverenlerin eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik bir adım olarak görülmemeli. Aynı zamanda iletişim ve yayıncılık alanına ilgi duyan gençlerin kendi şehirlerinde meslek edinmelerine katkı sağlayabilecek bir eğitim fırsatı olarak da ele alınmalı. Gençlere yeni bir meslek kapısı açılabilir Isparta’da radyo programcılığı yapmak, seslendirme alanında çalışmak, yayın otomasyonu kullanmayı öğrenmek ya da televizyon stüdyolarında görev almak isteyen gençler bulunuyor.

Bu alanda eğitim imkânının geliştirilmesi, söz konusu gençlerin ilgi duydukları mesleğe daha planlı ve uygulamalı biçimde hazırlanmasına yardımcı olabilir.

Özellikle eğitimini tamamlamak veya mesleki yeterlilik kazanmak isteyen kişiler için uygun bir programın oluşturulması, yeni fırsatlar doğurabilir.

Bununla birlikte, radyo ve televizyon yayıncılığının MESEM bünyesinde hangi eğitim modeliyle yürütülebileceği, hangi belgelerin alınabileceği ve programın hangi şartlarda açılabileceği ilgili eğitim birimlerince değerlendirilmesi gereken konular arasında bulunuyor. Üniversite eğitimi ile mesleki eğitim birbirini tamamlayabilir Isparta’da radyo ve televizyon alanında yükseköğretim düzeyinde eğitim seçenekleri de bulunuyor. Ancak üniversite eğitimi ile mesleki eğitim, farklı ihtiyaçlara cevap verebilen iki ayrı yol olarak değerlendirilebilir.

Üniversiteler daha kapsamlı akademik ve mesleki eğitim sunarken, mesleki eğitim merkezleri belirli alanlarda uygulama ve iş hayatıyla bağlantılı becerilerin geliştirilmesine katkı sağlayabilir.

Bu nedenle MESEM bünyesinde böyle bir alanın değerlendirilmesi, üniversitelerin sunduğu eğitime alternatif oluşturmak yerine mevcut eğitim imkânlarını tamamlayıcı bir seçenek olarak ele alınabilir.

Özellikle yerel yayın kuruluşlarıyla kurulacak iş birlikleri, öğrencilerin eğitim sırasında sektörün ihtiyaçlarını tanımasına ve mezuniyet sonrasında iş fırsatlarını değerlendirmesine yardımcı olabilir. İl Millî Eğitim Müdürlüğünün değerlendirmesi önem taşıyor Isparta’da mesleki eğitimin sektörün ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesi konusunda İl Millî Eğitim Müdürlüğünün değerlendirmesi önem taşıyor.

İl Millî Eğitim Müdürü Recai Ocak ve ilgili eğitim yöneticilerinin, yerel yayın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek bu alandaki ihtiyacı değerlendirmesi, yeni bir eğitim programının uygulanabilirliğinin araştırılması açısından faydalı olabilir.

Böyle bir görüşmede radyo ve televizyon kuruluşlarının hangi mesleklerde personele ihtiyaç duyduğu, kaç öğrencinin uygulamalı eğitim alabileceği, staj imkânları ve eğitim için gerekli teknik altyapı gibi konular ele alınabilir.

Sektörün somut ihtiyaçlarının ortaya konulması, açılması düşünülen bir programın yalnızca kâğıt üzerinde kalmaması ve istihdama katkı sunabilmesi açısından önem taşıyor. Isparta için ortak bir kazanım olabilir Isparta’da mesleki eğitim olanaklarının geliştirilmesiyle yerel sektörlerin ihtiyaçlarının buluşturulması, hem gençler hem de işletmeler açısından yeni fırsatlar oluşturabilir.

MESEM bünyesinde radyo ve televizyon yayıncılığına yönelik bir eğitim alanının açılması önerisi de bu açıdan değerlendirmeye değer bir konu olarak öne çıkıyor.

Elbette böyle bir adımın atılabilmesi için ilgili mevzuatın, öğretmen ve usta öğretici ihtiyacının, teknik donanımın, eğitim modelinin ve sektörün istihdam kapasitesinin birlikte değerlendirilmesi gerekiyor.

Ancak Isparta’daki yayın kuruluşlarıyla eğitim kurumlarının bir araya gelmesi, mevcut ihtiyacın belirlenmesi ve uygulanabilir bir model hazırlanması için önemli bir başlangıç olabilir.

Amaç yalnızca yeni bir bölüm açılması değil; gençlere meslek kazandıran, yerel yayıncılığı destekleyen ve Isparta’nın kendi yetişmiş insan kaynağını oluşturmasına katkı sağlayan sürdürülebilir bir eğitim modeli geliştirmek.

Isparta’nın mesleki eğitimde edindiği tecrübeyi radyo ve televizyon yayıncılığı alanına da taşıyıp taşıyamayacağı ise ilgili kurumların değerlendirmesiyle netlik kazanacak.

Isparta’da radyoların ve televizyon kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu yetişmiş elemanların kentte eğitim alarak sektöre kazandırılması, hem gençler hem de yerel yayıncılık açısından yeni bir fırsat olabilir.