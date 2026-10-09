Isparta'da feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Salur köyünde feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı Şarkikaraağaç’a bağlı Salur köyünde tır ile patpatın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kazada yaralanan anne ve oğul hastaneye kaldırılırken, anne H.B. yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Salur köyünde bugün saat 16.00 sıralarında meydana gelen trafik kazası yürekleri yaktı.

Edinilen bilgilere göre, tır ile patpatın çarpışması sonucu meydana gelen kazada anne ve oğlu yaralandı.

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan anne ve oğluna olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralılar daha sonra Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen anne H.B. hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan oğlu ise tedavisinin sürdürülmesi amacıyla Isparta’ya sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Patpat kazaları yeniden gündemde Salur köyünde yaşanan bu acı olay, özellikle kırsal bölgelerde tarımsal faaliyetlerde kullanılan patpatların karayollarındaki kullanımını bir kez daha gündeme getirdi.

Tarımsal işlerde büyük kolaylık sağlayan patpatlar, amacı dışında ve gerekli güvenlik önlemleri alınmadan kullanıldığında ciddi kazalara neden olabiliyor.

Geçmiş dönemlerde de Isparta ve ilçelerinde patpatların karıştığı çok sayıda kaza yaşanırken, jandarma ekipleri tarafından patpatların karayolunda kullanılmaması ve sürücülerin bu konuda dikkatli olması yönünde bilgilendirmeler yapılmıştı.

Ancak yaşanan kazalar, yapılan uyarıların yeterince dikkate alınıp alınmadığı sorusunu da beraberinde getiriyor. Tarım aracı, karayolunda büyük risk Patpatlar esas olarak tarımsal faaliyetlerde kullanılmak üzere tasarlanmış araçlar olarak öne çıkıyor. Tarlada ve tarımsal alanlarda işlerin kolaylaştırılması amacıyla kullanılan bu araçların karayolu trafiğine dahil edilmesi ise beraberinde ciddi güvenlik riskleri getirebiliyor.

Özellikle tır, kamyon ve otomobil gibi yüksek hızlı ve ağır araçların kullandığı yollarda patpatların karıştığı kazalar, sonuçları itibarıyla çok daha ağır olabiliyor.

Bugün Salur köyünde yaşanan kazada bir annenin hayatını kaybetmesi, bu konunun yalnızca bir trafik kazası olarak değerlendirilmemesi gerektiğini bir kez daha gösterdi. Bir can daha gitmeden önlem alınmalı Kırsal bölgelerde patpat kullanımı konusunda yıllardır yapılan uyarıların amacı, tarımsal üretimi engellemek değil, insan hayatını korumak.

Tarım arazisinde işini görmek için kullanılan bir aracın, yoğun ve hızlı akan karayolu trafiğine çıkarılması halinde ortaya çıkabilecek tehlikenin göz ardı edilmemesi gerekiyor.

Bugün Salur köyünde yaşanan kazada bir anne hayatını kaybetti, bir evlat ise ağır yaralandı.

Artık yeni bir kazanın ardından aynı uyarıların yeniden yapılmasını beklemek yerine, kazalar yaşanmadan önce gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor.

Patpatların kullanımına ilişkin kuralların daha etkin şekilde anlatılması, özellikle kırsal bölgelerde denetim ve bilgilendirme çalışmalarının artırılması, benzer acıların önüne geçilmesi açısından büyük önem taşıyor.

Bir tarım aracının, bir ailenin hayatını karartmaması için gerekli tedbirlerin zamanında alınması gerekiyor.

Isparta Haber Ajansı olarak kazada hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, ağır yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz.