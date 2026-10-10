Ebru Yaşar 29 Ekim’de Isparta’da sahne alacak Isparta’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının konuğu Ebru Yaşar olacak. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in duyurduğu konser, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda düzenlenecek.

Isparta’da Cumhuriyet Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü, müzik ve bayram coşkusunu bir araya getiren özel bir konserle kutlanacak. Sevilen sanatçı Ebru Yaşar, 29 Ekim Perşembe günü Ispartalılarla buluşarak sahne alacak. Konser müjdesini Başkan Başdeğirmen verdi Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenecek konser programını açıkladı. Başdeğirmen’in duyurusuna göre, güçlü sesi ve sevilen şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Ebru Yaşar, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için Isparta’ya gelecek.

Konserin, kentteki bayram etkinliklerine renk katması ve vatandaşları aynı meydanda buluşturması bekleniyor. Adres 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı Isparta Belediyesi tarafından organize edilecek konser, 29 Ekim Perşembe günü 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirilecek.

Cumhuriyet’in 103’üncü kuruluş yıl dönümünde düzenlenecek etkinlikte Ebru Yaşar’ın sevilen eserlerini seslendirmesi bekleniyor. Ispartalılar, Cumhuriyet Bayramı’nı müzik ve kutlama atmosferi içinde birlikte yaşama fırsatı bulacak. Konser saati henüz açıklanmadı Isparta’da vatandaşların ilgi göstermesi beklenen konserin başlangıç saati ve programa ilişkin diğer ayrıntıların belediye tarafından ayrıca duyurulması bekleniyor.

29 Ekim’de düzenlenecek etkinlik, Isparta’nın Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının öne çıkan programlarından biri olacak.

Haber: Isparta Haber Ajansı