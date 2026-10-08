Bülent Turan Isparta’da uyardı: Okullarda güvenlik sadece polisle sağlanamaz İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Isparta’da katıldığı programda çocukların güvenliği konusunda önemli mesajlar verdi. Okullara güvenlik önlemlerinin artırılmasının gerekli olduğunu belirten Turan, sorunun yalnızca polis ve güvenlik tedbirleriyle çözülemeyeceğini söyledi. Ailelere de çocukların dijital dünyadaki faaliyetlerini yakından takip etme çağrısında bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Isparta’da düzenlenen “Huzurlu Mahalle, Huzurlu Köy, Güçlü Türkiye” programında muhtarlarla bir araya geldi.

Isparta Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda konuşan Turan, son dönemde okullarda yaşanan şiddet olayları üzerinden çocukların güvenliği ve dijital dünyanın oluşturduğu risklere dikkat çekti.

Turan’ın konuşmasında öne çıkan başlıklardan biri ise okul güvenliği oldu. “Her okula polis koyarak çözüm bulunamaz” Okullarda yaşanan şiddet olaylarının toplumun tamamını derinden etkilediğini belirten Turan, güvenlik boyutunun önemli olduğunu ancak sorunun yalnızca kolluk kuvvetleriyle çözülemeyeceğini ifade etti.

Turan, her sınıfa veya her okula bir polis yerleştirmenin tek başına çözüm olmayacağını belirterek, konunun eğitim, aile, sağlık, psikoloji ve güvenlik gibi farklı boyutları bulunduğuna dikkat çekti.

Bakan Yardımcısı Turan, ilgili kurumların birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayarak, çocukların korunması konusunda daha kapsamlı bir yaklaşım ortaya konulması gerektiğini söyledi. Asıl dikkat çektiği konu dijital dünya Turan’ın Isparta’daki konuşmasında dikkat çeken bir diğer başlık ise çocukların internet ve dijital platformlarla olan ilişkisi oldu.

Çocukların gün içerisinde okulda geçirdikleri sürenin yanı sıra evlerinde de uzun saatler boyunca bilgisayar, tablet ve telefonlarla vakit geçirdiğini belirten Turan, ailelerin bu süreci yakından takip etmesi gerektiğini söyledi.

Çocukların odalarının kapısını kapattıktan sonra internette kimlerle iletişim kurduğunun, hangi oyunları oynadığının veya hangi içeriklerle karşılaştığının aileler tarafından bilinmesinin önemine işaret etti.

Turan, dijital dünyanın çocuklar için önemli fırsatlar sunduğunu ancak kontrolsüz kullanıldığında çeşitli riskleri de beraberinde getirebildiğini dile getirdi. “Çocuğumuzu biz mi eğitiyoruz, tablet mi?” Konuşmasının en dikkat çekici bölümlerinden birinde Turan, çocukların eğitiminde aile, okul ve dijital dünyanın etkisini sorguladı.

Çocukların öğretmenleriyle gün içerisinde belirli bir süre geçirdiğini, aileleriyle de sınırlı zaman paylaşabildiğini belirten Turan, buna karşılık bazı çocukların saatlerce bilgisayar, tablet veya telefon başında kaldığına dikkat çekti.

Bu nedenle ailelerin çocukların dijital dünyadaki yaşamını yalnızca bir teknoloji kullanımı olarak görmemesi gerektiğini belirten Turan, “Çocuğumuzu biz mi eğitiyoruz, tablet mi?” sorusuyla ailelerin sorumluluğuna dikkat çekti. Ailelere yakın takip çağrısı Turan, özellikle ergenlik dönemindeki çocukların arkadaş çevresi, internet kullanımı, oynadığı oyunlar ve dijital iletişimlerinin aileler tarafından bilinmesinin önemine vurgu yaptı.

Çocukların yaşadığı sorunların yalnızca okulda ortaya çıkmadığını belirten Turan, ailelerin çocuklarıyla daha güçlü iletişim kurmasının ve onların dünyasını anlamaya çalışmasının önem taşıdığını ifade etti.

Bu noktada ailelerin çocuklarını yalnızca denetleyen değil, aynı zamanda onların güven duyabileceği bir iletişim ortamı oluşturan taraf olması gerektiğine işaret etti. Sorun sadece güvenlik meselesi değil Bülent Turan’ın Isparta’daki açıklamaları, okul güvenliği tartışmasının yalnızca polis ve güvenlik kameraları üzerinden yürütülemeyeceğini bir kez daha gündeme taşıdı.

Çocukların karşı karşıya kaldığı risklerin;

güvenlik, aile, eğitim, psikoloji, sosyal çevre ve dijital dünya gibi birçok farklı başlıkla birlikte değerlendirilmesi gerekiyor.

Okul girişinde alınacak güvenlik önlemleri önemli olsa da çocuğun okuldan çıktıktan sonra nasıl bir çevrede yaşadığı, evde kimlerle iletişim kurduğu ve internette hangi içeriklerle karşılaştığı da en az okul güvenliği kadar önem taşıyor. Isparta’dan ailelere önemli mesaj Bakan Yardımcısı Bülent Turan’ın Isparta’daki konuşması, özellikle son dönemde çocukların karıştığı şiddet olaylarının ardından ailelere önemli bir sorumluluk hatırlatması olarak değerlendirildi.

Çocukların güvenliğini sağlamak için yalnızca okullarda değil, evde, sosyal çevrede ve dijital dünyada da tedbir alınması gerektiği vurgulandı.

Turan’ın mesajının özünde ise şu düşünce öne çıktı:

Çocukların güvenliği yalnızca polisin, öğretmenin veya devletin sorumluluğu değil; aileden başlayarak toplumun tamamının ortak sorumluluğu.

Isparta’daki programda verilen mesajlar, çocukların fiziksel güvenliği kadar dijital güvenliğinin ve psikolojik gelişiminin de yakından takip edilmesi gerektiğini bir kez daha gündeme taşıdı.