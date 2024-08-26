Teknofest Drone Şampiyonası’nda En Hızlı Pilotlar Belli Oldu

Türkiye’nin en hızlı drone pilotları, Teknofest Drone Şampiyonası’nın Isparta’daki 1. etabında belirlendi. Atatürk Stadyumu’nda gerçekleştirilen etkinlikte, ülkenin farklı illerinden gelen 32 FPV drone pilotu, nefes kesen yarışmalarda birincilik için kıyasıya mücadele etti. Yarışları Isparta Valisi Aydın Baruş, milletvekilleri, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve vatandaşlar heyecanla izledi. Şampiyona sonunda birinciliği Atakan Mecimek kazanırken, protokol üyeleri ödülleri takdim etti. Yarışma, sporcuların ve protokol üyelerinin Teknofest hatıra pozu ile sona erdi.



















