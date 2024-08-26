Gram Altın Rekor Kırdı: 2.763 TL'ye Yükseldi

FED Başkanı'nın Açıklamaları Altın Fiyatlarını Uçurdu

FED Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü yaptığı açıklamalar, faiz indirimi beklentilerini güçlendirdi ve gram altının yeni bir rekor kırmasına neden oldu. Powell'ın açıklamaları, yatırımcıların altına yönelmesine ve fiyatların artmasına yol açtı.

Altın ve Dolar/TL Kuru:

Altının Ons Fiyatı: Günlük yüzde 0.5 artışla 2.525 dolara yükseldi. Bu rakam, 2.531 dolarlık rekor seviyeye yaklaşmış durumda.

Günlük yüzde 0.5 artışla 2.525 dolara yükseldi. Bu rakam, 2.531 dolarlık rekor seviyeye yaklaşmış durumda. Dolar/TL Kuru: 34.02 seviyesine çıkarak, serbest piyasada gram altının 2.763 lirayı görmesine neden oldu.

FED Başkanı'nın Açıklamaları:

Jerome Powell, Jackson Hole Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, "Artık politikamızı ayarlama vakti geldi. Önümüzdeki veriler, faiz indiriminin hızını ve miktarını belirleyecek" ifadelerini kullandı. Powell'ın 'güvercin' tonlu açıklamaları, piyasaların eylül toplantısında faiz indiriminin kesinleşeceği beklentisini güçlendirdi.

Piyasaların Tepkisi:

Powell'ın konuşmasının ardından, piyasalar 25 baz puanlık bir faiz indirimi beklerken, açıklamalar 50 baz puanlık bir indirimin de ihtimal dahilinde olduğunu gösterdi. Bu gelişme, ABD Hazine tahvili getirilerinde gerilemeye neden olurken, altın fiyatlarında yukarı yönlü bir hareket gözlemlendi.