Isparta’nın öğrenci şehri kimliği neden zayıflıyor?

Bir zamanlar öğrencilerin tercih etmek için yarıştığı Isparta, bugün iki üniversitesine rağmen “öğrenci şehri” kimliğini yeniden güçlendirmek zorunda. SDÜ ve ISUBÜ önemli bir öğrenci potansiyeli oluştururken, barınma, yaşam maliyeti, sosyal hayat, ulaşım ve şehir-esnaf ilişkileri gibi başlıklar Isparta’nın gelecekte daha fazla öğrenci çekebilmesi için yeniden ele alınmayı bekliyor.

Bir zamanlar Isparta denildiğinde akla gelen ifadelerden biri “öğrenci şehri” idi.

Süleyman Demirel Üniversitesi’nin büyümesiyle birlikte Isparta’nın nüfus yapısı değişti. Kent merkezinde kafeler, restoranlar, apartlar, özel yurtlar, kırtasiyeler ve öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik çok sayıda işletme ortaya çıktı.

Öğrenci geldiğinde şehir hareketleniyor, esnafın yüzü gülüyor, apartlar doluyor, ulaşım yoğunlaşıyor ve kent ekonomisi canlanıyordu.

Yıllar önce yayımlanan yerel haberlerde bile öğrencilerin gelişiyle Isparta’nın yaz sessizliğinden çıktığı, hizmet sektörünün hareketlendiği ve yeni eğitim döneminin şehir ekonomisine doğrudan katkı sağladığı anlatılıyordu.

Bugün ise Isparta'nın önünde farklı bir soru bulunuyor:

Isparta, geleceğin üniversite öğrencilerine kendisini hâlâ yeterince cazip gösterebiliyor mu?

İki üniversite büyük avantaj

Isparta'nın aslında elinde küçümsenmeyecek bir güç var.

Kentte Süleyman Demirel Üniversitesi ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi olmak üzere iki devlet üniversitesi bulunuyor.

SDÜ ve ISUBÜ, binlerce öğrencinin eğitim gördüğü, çok sayıda fakülte ve meslek yüksekokulunu bünyesinde barındıran önemli eğitim kurumları olarak Isparta'nın öğrenci potansiyelinin temelini oluşturuyor.

Yani mesele “Isparta’da üniversite yok” meselesi değil.

Tam tersine…

Isparta'nın iki üniversitesi, çok sayıda fakültesi, meslek yüksekokulu, kampüsleri, öğrenci toplulukları ve eğitim altyapısı bulunuyor.

Asıl mesele, bu üniversitelerin bulunduğu şehrin öğrenciler açısından ne kadar cazip olduğu.

Geçmişte öğrenci sayısı çok daha farklıydı

Isparta'nın geçmişteki öğrenci şehri kimliğini anlamak için geçmiş yıllara bakmak bile yeterli.

SDÜ'nün büyüme dönemlerinde öğrenci sayılarındaki artış, Isparta'nın şehir ekonomisini de doğrudan etkiledi.

Yeni apartlar açıldı.

Özel yurtlar çoğaldı.

Kafeler ve restoranlar arttı.

Kırtasiyeler, marketler ve öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik işletmeler gelişti.

Öğrenci nüfusu, kentin ticari hayatının önemli unsurlarından biri haline geldi.

Ancak yıllar içerisinde eğitim sistemindeki değişiklikler, ikinci öğretimlerin azalması, üniversitelerin yeniden yapılanması ve programlardaki değişiklikler öğrenci sayılarını da etkiledi.

Dolayısıyla geçmişteki öğrenci sayılarıyla bugünkü rakamları birebir karşılaştırmak doğru olmayabilir.

Ancak ortaya çıkan tablo bize başka bir şey söylüyor:

Isparta'nın geçmişteki çok büyük öğrenci yoğunluğuna ulaşan dönemleri artık aynı ölçekte yaşanmıyor.

ISUBÜ’de doluluk var ama şehir tarafı başka bir mesele

Burada önemli bir ayrıntı daha var.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, son yıllardaki YKS yerleştirmelerinde yüksek doluluk oranlarıyla dikkat çekiyor.

Bu nedenle “öğrenciler Isparta'yı hiç tercih etmiyor” demek doğru değil.

Peki o zaman sorun nerede?

İşte asıl tartışılması gereken nokta burada.

Üniversiteye öğrenci yerleştirmek başka, öğrencinin Isparta'yı yaşamaktan memnun kalmasını sağlamak başka.

Bir öğrenci Isparta'daki üniversiteyi tercih edebilir.

Ancak o öğrencinin dört yıl boyunca şehirle ilgili yaşayacağı deneyim, gelecek yıllarda Isparta'nın tercih edilip edilmeyeceğini de etkileyebilir.

Isparta’nın karnesi neden geriledi?

Üniversite öğrencilerinin şehirlerden memnuniyetini ölçen araştırmalarda Isparta açısından dikkat çekici bir değişim yaşandı.

Isparta, geçmiş yıllarda öğrenci memnuniyeti açısından üst sıralarda yer alan şehirlerden biriydi.

Ancak sonraki yıllarda puanının gerilemesi, Isparta'nın “öğrenci dostu şehir” kimliğini yeniden ele alması gerektiğini ortaya koydu.

Öğrencilerin şehir değerlendirmelerinde barınma, ulaşım, sosyal yaşam, güvenlik, kültürel etkinlikler ve yaşam maliyeti gibi birçok başlık etkili oluyor.

İşte Isparta'nın üzerinde düşünmesi gereken nokta tam olarak burası.

Çünkü öğrenci artık yalnızca:

“Bu şehirde hangi üniversite var?”

diye bakmıyor.

Şunu da soruyor:

“Bu şehirde dört yıl nasıl yaşayacağım?”

Üniversite tek başına yetmiyor

Bugünün üniversite öğrencisi farklı şehirleri karşılaştırıyor.

Eskişehir'i görüyor.

Mersin'i görüyor.

Ankara'yı görüyor.

Antalya'yı görüyor.

İzmir'i görüyor.

Manisa'yı görüyor.

Ve yalnızca üniversitenin puanına bakmıyor.

Şehrin sosyal hayatına, ulaşımına, barınma imkanlarına, kiralara, kafelerine, kültür-sanat etkinliklerine, spor alanlarına ve hatta esnafın öğrenciye yaklaşımına kadar değerlendiriyor.

Üniversite şehri olmak artık yalnızca üniversitelerin sorumluluğunda değil.

Belediyeler, valilik, esnaf, sivil toplum kuruluşları, ulaşım sektörü ve şehirdeki diğer tüm paydaşların da bu sürecin içerisinde olması gerekiyor.

Öğrenci dostu esnaf yeniden konuşulmalı

Isparta'nın üniversite şehri kimliğini güçlendirmesinde esnafa da büyük görev düşüyor.

Bir öğrenci için 50 liralık, 100 liralık ya da 200 liralık fark küçük görünmeyebilir.

Çünkü öğrenci bunu bir kez değil, aylar boyunca yaşıyor.

Bu nedenle Isparta'da “öğrenci dostu işletme” anlayışı yeniden gündeme getirilebilir.

Örneğin;

Öğrenci menüleri,

Öğrenci indirimleri,

Uygun fiyatlı kahvaltı seçenekleri,

Uygun fiyatlı yemek noktaları,

Öğrenciye özel ulaşım çözümleri,

Kitap ve kırtasiye indirimleri,

Spor ve sosyal etkinliklerde öğrenci fiyatları,

Kültür-sanat etkinliklerinde uygun biletler

gibi uygulamalar öğrencinin şehir algısını doğrudan değiştirebilir.

Çünkü öğrenci sadece müşteri değildir.

Dört yıl boyunca bu şehirde yaşayan bir gençtir.

Ve mezun olduğunda Isparta'nın gönüllü tanıtım elçisi de olabilir.

Barınma meselesi çok önemli

Isparta'nın öğrenci şehri olabilmesi için barınma konusu da büyük önem taşıyor.

Kentte KYK yurtları, özel yurtlar ve apart seçenekleri bulunuyor.

Ancak öğrencinin yalnızca “kalacak yer bulabilmesi” yeterli değil.

Asıl soru şu:

Öğrenci bu barınma imkanına ulaşabiliyor mu ve ailesinin bütçesi bunu karşılayabiliyor mu?

Çünkü konut ve kira maliyetleri yükseldiğinde, öğrencinin şehir tercihi de değişebiliyor.

Özellikle ailesinden uzakta okuyacak öğrenciler için kira, yurt, ulaşım ve yemek giderleri üniversite tercihinin önemli bir parçası haline geliyor.

Dolayısıyla Isparta'nın gelecekte öğrenci çekebilmesi için “barınma var” demek yerine “ulaşılabilir barınma var” demesi gerekiyor.

Sosyal hayat da tercih sebebi

Isparta'nın doğal güzellikleri büyük bir avantaj.

Gölcük var.

Eğirdir var.

Davraz var.

Gül var.

Lavanta var.

Tarihi ve doğal alanlar var.

Ama öğrencinin üniversite hayatı yalnızca hafta sonu gezilerinden oluşmuyor.

Hafta içi akşamları ne yapacağını da bilmek istiyor.

Konser istiyor.

Festival istiyor.

Spor istiyor.

Kültür-sanat etkinlikleri istiyor.

Gençlik merkezleri istiyor.

Uygun fiyatlı sosyal alanlar istiyor.

Yeni insanlarla tanışabileceği ortamlar istiyor.

Isparta'nın burada daha güçlü bir gençlik politikası oluşturması gerekiyor.

Tanıtım sadece üniversitenin işi değil

Bir başka önemli konu ise tanıtım.

Bugün bir öğrenci üniversite tercih ederken yalnızca üniversitenin internet sitesine bakmıyor.

YouTube'a giriyor.

Instagram'a bakıyor.

TikTok'a bakıyor.

Google'da “Isparta'da üniversite okunur mu?” diye aratıyor.

Daha önce Isparta'da okumuş öğrencilerin yorumlarını inceliyor.

Yani şehir hakkında oluşan algı, üniversitenin resmi tanıtımından çok daha geniş bir alanda şekilleniyor.

Bu nedenle Isparta'nın üniversiteleriyle birlikte şehrin tamamının tanıtılması gerekiyor.

Valilik…

Belediye…

Üniversiteler…

Esnaf odaları…

Ticaret ve Sanayi Odası…

Yurt işletmeleri…

Ulaşım sektörü…

Kültür ve turizm paydaşları…

Ve elbette Isparta esnafı…

Hep birlikte hareket etmeli.

Isparta öğrenci çekmek istiyorsa önce kendine bakmalı

Bugün Isparta'nın önünde aslında önemli bir fırsat var.

İki üniversite var.

Binlerce öğrenci var.

Güvenli ve sakin şehir avantajı var.

Antalya'ya yakınlık var.

Doğal güzellikler var.

Kampüs imkanları var.

Uygulamalı eğitim modeli var.

Yani Isparta'nın öğrenci çekmek için anlatabileceği çok fazla hikâyesi bulunuyor.

Fakat bu hikâyenin sadece anlatılması yetmiyor.

Öğrencinin şehirde yaşarken bunu gerçekten hissetmesi gerekiyor.

Isparta yeniden “öğrenci şehri” olabilir mi?

Elbette olabilir.

Hatta Isparta'nın bunu yapmak için elinde güçlü bir geçmiş ve ciddi bir altyapı var.

Ancak bunun için “Biz zaten öğrenci şehriyiz” demek yerine yeni öğrencinin gözünden şehre bakmak gerekiyor.

Bir lise son sınıf öğrencisi Isparta'yı tercih listesine yazarken ne düşünüyor?

Ailesi Isparta hakkında ne düşünüyor?

Bir öğrenci aylık bütçesini nasıl hesaplıyor?

Kira ne kadar?

Yurt ne kadar?

Yemek ne kadar?

Ulaşım ne kadar?

Sosyal hayat ne kadar?

Şehirde öğrenciye ne sunuluyor?

Mezun olduktan sonra şehirle kurduğu bağ devam ediyor mu?

İşte Isparta'nın önümüzdeki dönemde cevaplaması gereken sorular bunlar.

Çünkü iki üniversitenin olması tek başına yetmiyor.

Isparta'nın aynı zamanda öğrenci için yaşanabilir, ulaşılabilir, sosyal ve ekonomik açıdan sürdürülebilir bir şehir olması gerekiyor.

Bugün Isparta'da binlerce öğrenci eğitim görüyor.

Ancak mesele yalnızca mevcut öğrencileri ağırlamak değil.

Gelecek yıl lise sıralarında oturacak öğrencinin tercih listesine Isparta'yı yazmasını sağlamak.

Ve bunun yolu sadece üniversitelerden geçmiyor.

Isparta'nın tamamından geçiyor.

Belki de artık şehrin bütün paydaşları bir araya gelerek yeni bir hedef koymalı:

“Isparta yeniden Türkiye'nin en çok tercih edilen öğrenci şehirlerinden biri olacak.”

Çünkü öğrenci yalnızca üniversiteye değil, bir şehre tercih yapıyor.

Ve o şehrin geleceğini de beraberinde getiriyor.