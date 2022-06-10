2022 yılı “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” kapsamında Isparta’da “Hadis-i Şerif Ezberleme Yarışması” yapıldı.Din görevlilerinin yeteneklerini geliştirmek, kişisel gelişimlerinin ve kendilerini yetiştirmelerinin devamlılığını ve mesleklerini cesaretle yapacak şekilde kendilerine güven duymalarını sağlamak amacıyla 09 Haziran Perşembe günü yapılan yarışmada 3 (üç) din görevlisi kıyasıya mücadele etti.Isparta Ulu Camii’de düzenlenen merkez ilce birinciliği yarışmasının sonunda Mekke Kur’an Kursu Öğreticisi Mustafa Aksoy 1’inci, Mekke Kur’an Kursu Öğreticisi 2’nci Ali Keleş ve Mehmet Tönge Camii imam hatibi Raşit Kasap 3’üncü oldu.Yarışmanın sonunda günün hatırası olarak toplu fotoğraf çekildi.İlçe birincilerinin katılacağı İl Birinciliği Yarışması ise 06 Temmuz 2022 Çarşamba günü yapılacak.ISPARTA İL MÜFTÜLÜĞÜ