Eğirdir Kaymakamlığı ile Eğirdir Belediye Başkanlığının ortak projesi olan ‘’Doğa Çocuk Şenliği’’ Eğirdir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü koordinesinde Eğirdir Belediyesi Rüya Park ve Hayvanat Bahçesi alanında gerçekleştirildi.Doğa Çocuk Şenliğine, Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük ve Eğirdir Daire Müdürleri ile birlikte Isparta Umut Evleri, Uluborlu İbrahim Ethem Erbil Rehabilitasyon Merkezi, Göktaş İlköğretim Okulu, Mahmatlar İlk Öğretim Okulu, Muazzez Yaşar Şapçı İlköğretim Okulu, Isparta ÇÖDEM, Isparta Mehmet Tönge Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Uluborlu Sosyal Hizmet Merkezi ve Eğirdir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünden Sosyal Ekonomik Destek ile faydalanan çocuklar katıldı.Etkinlik sürecinde katılım sağlayan çocuklara doğa ve çevre hakkında bilgilendirme yapıldı, çocukların eğlenceli vakit geçirebilmeleri için Özgür Bal ve Ayşe Bal’ın hazırlayıp sunduğu ‘’Hacivat ve Öğretmen’’ isimli tiyatro gösterisi sergilendi.Kaymakam Adem Çelik konuşmasında, “Çocuk ve Doğa Şenliğinize hepiniz hoş geldiniz. Çocuklarımız bugün çocuk, yarın büyüyecekler, yarın bizlerin olduğu yerlerde onlar olacaklar. Çocuk ve doğa şenliği rehabilitasyon merkezi çocukları ve bizim ilköğretim okulu öğrencilerimizle birlikte Eğirdir'imizde bugün çok güzel bir hava oluşturdu. Eğirdir cennetten bir köşe. Bu güzelliğin keyfine hep birlikte varalım istiyorum. Böyle anlamlı bir projenin gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyor iyi eğlenceler diliyorum” dedi.Kaymakam Adem Çelik ve eşi Ayşe Çelik, Belediye Başkanı Veli Gök ve beraberindekiler misafirlerle yakından ilgilendiler, sohbet edip bol bol fotoğraf çektirdiler.Daha sonra mini club gösterisinin ardından çocuklarımıza kurulan eğlence parkında çocuklar doyasıya eğlendi. Çocuklara verilen öğle yemeği, dondurma ve elma ikramından sonra Hayvanat Bahçesi gezisiyle etkinlik sona ermiştir.İbrahim Ethem Erbil Rehabilitasyon Merkezi Sakinleri ve Uluborlu Sosyal Hizmet Merkezi personelleri, 2012-2016 yılları arası Uluborlu İlçe Kaymakamı olarak görev yapan Kaymakamımız Adem Çelik’i makamında ziyaret etti. Daha sonra toplu şekilde Eğirdir Belediyesi Elektrikli Tekne turu yapıldı.