Eğirdir’de Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri Başladı

Eğirdir Halk Eğitimi Merkezi, Hayat Boyu Öğrenme Haftasının açılışını Eğirdir Kapalı Spor salonunda Müzik dinletisi ve Sergi açılışıyla başlattı.

Dün saat 15.00 te başlayan programa Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Belediye Başkanı Veli Gök, İlçe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hakan Çelebioğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, daire müdürleri, ilçemizin okul müdürleri ve çok sayıda misafir katıldı. Birbirinden farklı el emeği göz nuru El sanatları ürünleri sergilendi.

Eğirdir Halk Eğitimi Merkezi müdürü Ali Şanal bir konuşma yaparak yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Yaptığı konuşmada, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün “Hayat Boyu Öğrenen Mahalle” projesi kapsamında Okullarda 17 farklı alanda 40 .kurs açarak 938 .kursiyere ulaştıklarını, “Kurslarımızla Köylerdeyiz” projesi kapsamında 7 kurs açıp 114 kursiyere ulaştıklarını ve halen eğitimlerin devam ettiğini belirterek “Bakanlığımız modüler sisteminde programlanmış bulunan 3680 adet kurs çeşidinden 180 kursumuzu planlayarak 4607 kursiyerimize eğitim verdik. Ve birçok kursumuz hızımızı kesmeden şu anda devam etmekte. Birçok alanda Halk eğitimi faaliyetlerimiz çalışma alanlarını genişletecek, özellikle Yaz tatilinin gelmesiyle birlikte çocuklarımızı, gençlerimizi yoğun bir şekilde spor, müzik, eğitim ve beceri kurslarımıza dahil etmek en büyük temennimiz olacaktır.” Dedi.

Program müzik öğretmeni Arif Karakale yönetiminde hazırlanan “Türkülerle Türkiyem” temalı müzik dinletisiyle başladı. Ardından Kaymakamımız Adem Çelik ve Belediye Başkanımız Veli Gök, misafirlerle birlikte sergiyi gezdiler. Sergide ürünler hakkında ayrıntılı bilgiler alan Kaymakam Çelik, öğretmen ve kursiyerler ile hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Yaklaşık dört saat süren program sonunda misafirler salondan ayrıldılar. Etkinlikler bugün ve yarın da devam edecek. Sergiyi ziyaret edecek vatandaşlarımız için sergimiz bugün akşama kadar açık kalacaktır.