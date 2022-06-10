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TÜRKİYE ÇEVRE HAFTASI EĞİRDİR’DE KUTLANDI

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TÜRKİYE ÇEVRE HAFTASI EĞİRDİR’DE KUTLANDI
TÜRKİYE 0
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TÜRKİYE ÇEVRE HAFTASI EĞİRDİR’DE KUTLANDI.
Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri Eğirdir’de 3 Haziran 2022 günü başlayan programlarla dolu dolu kutlandı. Son olarak 8 Haziran 2022 günü Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’ün talimatları ile oluşturulan ‘SIFIR ATIK PARKI’nda gerçekleşen kutlamalar sabah saat 09.00’de Altınkum ve İstasyon Mahallesi Muhtarları, Belediye Personelleri ve öğrenci gruplarının çevre temizliği ile devam etti.
Saat 11.00’de ‘SIFIR ATIK’ Parkında gerçekleşen kutlama programına Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Daire Başkanı Ahmet Vefa Güler, Eğirdir Kaymakamı Adem ÇELİK, Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK, Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Gözgün, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Abdullah Borca, Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, Isparta Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Niyazi Karadem, Orman Bölge Müdürü Rıfat Ataş, İlçe Protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Açılış konuşmasını yapan Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK; ‘Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesince atıklarımızı kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla 26.09.2017 tarihinde açılışı yapılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı binasında ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde uygulanmaya başlayan Sıfır Atık Projesini İlimizde uygulamaya başlayan ilk ve tek Belediye olma özelliğini taşımaktayız.
                Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin başlatmış olduğu Türkiye’nin en büyük çevresel atılımı olan Sıfır Atık Projesi kapsamında Eğirdir Belediye Başkanlığı olarak pilot bölge olma yolunda adımlar atarken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kurumumuza sağlamış olduğu şartlı nakdi yardım kapsamında malzeme alımları yapılmıştır.
Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat KURUM İlimizi ziyareti esnasında hazırlamış olduğumuz Sıfır Atık Projesi ve Sıfır Atık Pilot Bölgesi dosyasını incelemiştir. Buna istinaden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından Belediyemize çevre kirliliğinin giderilmesi ( sıfır atık projesi ) kapsamında 500.000 Türk Lirası şartlı nakdi yardım verilmiştir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığın ’dan  Çevre Kirliliğinin Giderilmesi için 01.02.2021 tarihinde  Belediye  Başkanlığımıza  Küçük Çöp Kamyonu  alımı için 420.000 TL,   Şartlı nakdi yardım  alınmış ve 477.057.036TL Bedel ile  2021 model Mercedes Hidrolik sıkıştırmalı 8-1m3 lük çöp kamyonu DMO aracı ile alınmıştır. 57.057.036TL belediye bütçesinden karşılanmıştır.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığın ’dan Çevre Kirliliğinin Giderilmesi için 01.02.2021 tarihinde Belediye  Başkanlığımıza   Çöp Konteynır  alımı için 200.000TL,   Şartlı nakdi yardım  alınmış ve 237.500.00TL  ile 100 adet galvanizli saç, 100 adet plastik konteynır alımı  yapılmıştır.37.500.00TLbelediye               bütçesinden      karşılanmıştır.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığın ’dan  Çevre Kirliliğinin giderilmesi için 01.02.2021 tarihinde Belediye Başkanlığımıza  Birinci Sınıf Atık Getirme Merkezi Yapımı için 500.000TL Şartlı nakdi yardım  alınmış olup, ihale aşamasındadır.
Eğirdir Sıfır Atık Parkı yapımının maliyeti 100.000 TL olup, parkın yapımının tamamı Belediyemiz bütçesinden karşılanmıştır. Çöp Süpürme Aracı ( 1 Adet ) ve Güneş enerjili tekne ( 1 adet )Belediye bütçemizden karşılanmıştır.   
SIFIR ATIK PROJESİ KAPSAMINDA ALINAN MALZEMELER
Geri Dönüşüm oval kafes ( 25 adet ) ve basket potası ( 15 adet )                                             35.400 TL
 
20.02.2020 tarihinde yapılan Sıfır Atık Projesi mal alımı ihalesi kapsamında
                *             3’lü dış mekân geri dönüşüm kutusu 20 adet
*             4’lü İç mekân atık kutusu 4 adet
                *             4’lü Bilgilendirme Panosu
                *             Park ve Bahçelere konulmak üzere atık kutusu 50 adet 133.694,00 TL
 
Yedi ( 7 )  Bölmeli Mobil Atık Getirme Merkezi 6 adet mal alımı                                  152.220,00 TL
 Bayat ekmek kutusu (  145 adet ) mal alımı                                                                       37.996,18 TL
Üçlü dış mekan geri dönüşüm kutusu ( 45 adet ) mal alımı                                          101.060,982 TL
770 LT plastik geri dönüşüm konteyneri ( 12 adet ) mal alımı                      12.567,00 TL
Dış mekan ikili atık ünitesi ( 12 adet ) mal alımı                                                  26.904,00 TL      
01.02.2021 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı makam oluru ile çevre kirliliğinin giderilmesi amacıyla 200.000 TL  ve 420.000 TL olmak üzere çöp konteyneri ve çöp kamyonu için şartlı nakdi yardım alınmıştır.
770 LT Renkli pedallı plastik çöp konteyneri ( 100 adet )                                120.000 + KDV
400 LT galvanizli çöp konteyneri ( 100 adet )                                       93.074, 00 + KDV
8 +1 m³ Hidrolik sıkıştırmalı Çöp Kamyonu ( 1 adet )                        477.057,36 TL
Mobil atık getirme merkezleri, geri dönüşüm kafesleri ve kutuları düzenli olarak lisanslı firma tarafından toplanmakta ve ayırma toplama tesisine gönderilmektedir.
 Belediyemizin Isparta İli Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi’ne 2021 yılı gönderdiği toplam evsel nitelikli katı atık miktarı  8.066,95 ton/ yıl’dır.
Belediyemizin lisanslı toplama ayırma tesisine 2021 yılı gönderdiği ambalaj atık miktarı toplam 363,45 ton/yıl’dır.
Belediyemiz sınırları içerisinde 118 adet geri dönüşüm kutusu ve 689 adet çöp konteynerleri ile hizmet sunulmaktadır.
 
  6768 m² Sıfır atık parkı ile kent içerisinde yer alan devlet demiryollarına ait atıl vaziyetteki alanı ve alan içinde kullanılmayan trenin tekrardan hayata geçmesi ve tren etrafındaki alanın atık malzemelerden oluşan (araba lastiği, eski telefon direkleri, teneke, su kanaleti gibi atıklar kullanarak) kamelya, kentsel donatı elemanları, çocuk oyun grupları ve bitkilendirme ile çevre düzenlemesi yapılmıştır.
Projemiz atıkların değerlendirilmesi, tekrar kullanılması ve geri dönüşümü ile halkın çevre bilicinin gelişmesini hedeflemektedir.
 Bu amaçla yapılan çalışmalar aşağıda sıralanmıştır.
•             Kullanım süresi dolmuş trenin tekrar boyanarak nostaljik tren haline dönüştürülmesi,
•             Ömrünü tamamlamış lastiklerin yürüyüş yollarının kenarlarına bordür  kullanılması  ( yer döşemesi olarak kullanımı )
•             Atık traverslerin çevreden toplanıp, kesilmesi ve yürüyüş yollarına döşenmesi,
•             Ömrünü tamamlamış lastikler,  atık traverslerinden ve atık ahşap malzemelerden oturma bankları,
•             Ömrünü tamamlamış lastikler ve atık elektrik direklerinden çit yapımı,
•             Ömrünü tamamlamış lastiklerden çocuklar için oyun parkurları,
•             Her türlü araç lastiklerinden insan ve hayvan figürleri yapımı,
•             Kullanılamaz durumdaki bisiklet ve motosikletlerden çiçek parterleri yapımı,
•             Eski kayıkları çiçek parterleri ya da kentsel donatı elemanı olarak kullanımı,
•             Atık elektrik direğinden fotoğraf kulesi yapımı,
•             Atık varillerden oturma grupları yapımı,
•             Atık metal kafeslerden geri dönüşümlü basket potası yapımı,
•             Atık ahşap paletlerden oturma grupları ve bankların yapımı
•             Okullarda kullanılamayacak durumdaki sıraların tamiri ve boyama ile banklara dönüşümü
1200 adet ömrünü tamamlamış otomobil lastiği,
709 adet travers, atık palet ve kablo makarası gibi ahşap atıklar,
4 adet varil, atık metal kafesler, ömrünü tamamlamış bisikletler,
1 adet hurdaya ayrılmış lokomotif ,
83 adet atıl durumda kullanılmış su kanalları ve ayakları kullanılmıştır.
Belediyemizce ;
Sıfır atık sokağı ve sıfır atık sitelerinin oluşturulması
Çevre eğitimi ve etkinliklerinin arttırılması
Çevreci öğrenci ve genç nesiller yetiştirilmesi
Geri dönüşüm kafes sayımızın arttırılması
Sıfır atık park sayımızın arttırılması
Yağmur suyu toplama sistemlerinin oluşturulması
Kompost ünitesi kurulması hedeflerimiz arasında yer almaktadır
Yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş enerjisi GES projelerinin hayata geçirilmesi
Park alanında atıl sulama kanallarının aromatik bitkiler ile çeşitlendirilmesi ( nane, çilek, lavanta,gül, gavura ve benzeri ) yapılması düşünülmektedir.
 
Çocuklarımıza, gelecek nesillere en büyük mirasımız yemyeşil bir toprak, tertemiz bir hava, berrak denizler, nesli tükenmeden yaşayabilen canlı dostlarımızın bulunduğu çevreci ve sürdürülebilir şehirler bırakabilmektir.
Bu hizmetlerin yapılmasında desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız, Bakanlarımız, Valimiz, Milletvekillerimiz, Kaymakamımız, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürümüz, Orman Bölge Müdürümüz, Devlet Demiryolları Bölge Müdürümüz, DSİ Bölge Müdürümüz bu hedeflere ulaşmak için heyecanla canla başla çalışan Belediye Meclis Üyelerimize, birim müdürlerimize ve tüm personellerimize emeklerinden dolayı teşekkür ederim.’ dedi.
Protokol konuşmalarının ardından Eğirdir Kız Meslek Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan çevre konulu skeç gösterileri gerçekleşti. Fidanlık Müdürlüğü tarafından fidan dağıtımı, Isparta Sanat ve Fotoğraf Derneği, Göller Bölgesi Doğa Sporları ve Hobi Kulübü Derneği tarafından hazırlanan Eğirdir konulu doğa fotoğraf sergisi, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Eğirdir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde çeşitli dallarda workshop uygulamaları gerçekleşti.
Eğirdir Belediyesi Sıfır Atık Parkında kanaletlere resimler yaparak güzelleştiren Isparta Güzel Sanatlar Fakültesi hoca ve öğrencilerine teşekkür belgesi takdim edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Abdullah Borca tarafından Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK ve Eğirdir Belediyesi Çevre Mühendisi Pınar Kesiktaş’a başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi takdim edildi. Borca, Eğirdir Belediyesinin SIFIR ATIK PARKI’nın belki de Türkiye’de nadir olduğunu ifade etti.
(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)
 
 
 
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