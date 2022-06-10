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​Eğirdir’de Genç Yetenekler Ses Yarışması Düzenlendi

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​Eğirdir’de Genç Yetenekler Ses Yarışması Düzenlendi
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Eğirdir’de Genç Yetenekler Ses Yarışması Düzenlendi
Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök’ün projesiyle ilçemizdeki genç yetenekler yapılan “GENÇ YETENEKLER SES YARIŞMASI” ile gün yüzüne çıktı.
İlçemiz ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri arasında düzenlenen ses yarışmasında ilk aşamaları başarıyla tamamlayan öğrenciler finalde yarıştılar. Her kademede finale kalan ilk 5 öğrencinin şarkılarını seslendirdiği finalde ilk 3'e giren öğrenciler ödüllendirildiler.
Programa Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, İl Genel Meclisi Üyesi Süleyman Sarpdağ, Belediye Meclisi Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortak olduğu projeye Isparta Güzel Sanatlar Lisesi orkestrası ile destek verdi. Isparta Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Abdullah Taner Türkcan’da programa katılarak jüri üyelerinin kurulmasında yardımcı oldu.
Eğirdir Belediye Meclisi Üyesi Uslu Kuyumculuk Sahibi İşadamı Eray USLU geceye katkı sağlayarak genç yeteneklere destek verdi.
Kaymakam Adem Çelik yapılan Ses Yarışması sonucunca dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti.
 
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