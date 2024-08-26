Karayollarında Trafik Denetimleri Artık Polislerin Değil Jandarmanın Sorumluluğunda

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenlemeye göre, Türkiye'deki karayollarında trafik denetimlerini artık polisler değil, jandarma ekipleri gerçekleştirecek.

Yeni Düzenlemenin Detayları:

İçişleri Bakanlığı, trafik denetim süreçlerinde köklü bir değişikliğe giderek yeni bir yönetmelik hazırladı.

Bu düzenlemeyle, polisler karayollarındaki trafik denetimlerinden çekilerek, jandarma ekiplerine bu görevleri devredecek.

Daha önce polis teşkilatının yetki alanı dışında kalan bölgelerde jandarma trafik denetimlerini yürütürken, trafik zabıtalarının yetersiz olduğu yerlerde polisler görev yapıyordu. Yeni düzenleme, bu görev dağılımını ülke genelinde geçerli hale getirecek.

Bu değişiklik, trafik denetimlerinin daha düzenli ve etkili bir şekilde yürütülmesini sağlamayı amaçlıyor. Yeni düzenlemenin uygulanmaya başlamasıyla, karayollarında trafik güvenliğinin artırılması hedefleniyor.