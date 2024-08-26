TCDD'den Vagon Kiralama İhaleleri Başladı

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, tren vagonları artık kiralanabilecek. TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan ihale ilanında, ana hat trenlerinin yemekli vagonlarının iki yıl süreyle kiralanması için kapalı zarf yöntemi kullanılacak.

İhale Detayları:

İhale Numarası: 2024/1103766

2024/1103766 Son Başvuru Tarihi: 6 Eylül 2024, saat 14:30

6 Eylül 2024, saat 14:30 Başvuru Yeri: TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı

Yemekli Vagonların Kiralama Bedelleri (KDV Hariç):

Ankara Ekspresi: Aylık 25.991 TL, yıllık 599.800 TL

Aylık 25.991 TL, yıllık 599.800 TL Güney Ekspresi: Aylık 37.458 TL, yıllık 898.995 TL

Aylık 37.458 TL, yıllık 898.995 TL Van Gölü Ekspresi: Aylık 16.746 TL, yıllık 401.917 TL

Aylık 16.746 TL, yıllık 401.917 TL Doğu Ekspresi: Aylık 57.417 TL, yıllık 1.378.030 TL

Aylık 57.417 TL, yıllık 1.378.030 TL 4 Eylül Mavi: Aylık 9.543 TL, yıllık 229.033 TL

Aylık 9.543 TL, yıllık 229.033 TL İzmir Mavi: Aylık 50.397 TL, yıllık 1.209.535 TL

Aylık 50.397 TL, yıllık 1.209.535 TL Konya Mavi: Aylık 42.292 TL, yıllık 1.015.014 TL

Aylık 42.292 TL, yıllık 1.015.014 TL Pamukkale Ekspresi: Aylık 18.649 TL, yıllık 447.582 TL

Bu yeni düzenleme ile, tren vagonları artık kiralanabilir hale gelmiş olup, bu alanda yatırım fırsatları oluşmuş bulunmaktadır.