Vali Aydın Baruş’tan Isparta 32 Spor Kampına Ziyaret

2024-2025 sezonunda İkinci Lig Beyaz Grup’ta mücadele edecek olan Isparta 32 Spor, sezon hazırlıklarını Davraz Kayak Merkezi’nde sürdürüyor. Yüksek rakımıyla futbol kulüplerinin ilgisini çeken bu merkezde yapılan kampta, Isparta 32 Spor yönetimi ve futbolcuları yoğun bir tempoyla çalışıyor.

Isparta Valisi Aydın Baruş, kulübe olan desteğini bir kez daha göstererek Isparta 32 Spor’u ziyaret etti. Davraz Kayak Merkezi’nde gerçekleşen ziyarette, Vali Baruş, Isparta 32 Spor Başkanı Gültekin Özdemir, teknik direktör Fuat Buruk ve futbolcularla kahvaltıda bir araya geldi. Sohbet ortamında geçen buluşmada, Vali Baruş, kulübe bugüne kadar verdiği destekten dolayı teşekkür eden Başkan Gültekin Özdemir’e memnuniyetini dile getirdi ve yeni sezon için başarılar diledi.

Ziyaretin ardından, Vali Baruş Davraz Kayak Merkezi’ndeki tesislerde incelemelerde bulunarak, kulübün hazırlıkları hakkında bilgi aldı. Isparta 32 Spor’un yeni sezona hazırlandığı bu kamp, takımın motivasyonunu yükselttiği gibi, şehrin spor ve turizm potansiyelini de bir kez daha gözler önüne serdi. Vali Baruş’un ziyareti, kulüp ve şehir halkı için moral kaynağı oldu.























