ISPARTA'DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI PROGRAMI 2024

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI PROGRAMI
ZAFER BAYRAMI’NIN 102. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI
Tarih: 30 Ağustos 2023 Yer: Isparta Merkez
09:00 - Çelenk Sunma Töreni
- Yer: Cumhuriyet Meydanı
- Katılımcılar: Protokol üyeleri, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler ve halk
09:30 - Kutlama Töreni
- Yer: Cumhuriyet Meydanı
- Program:
- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
- Garnizon Komutanı tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma
- Şiirlerin okunması
- Halk oyunları gösterisi
- Geçit töreni
10:30 - Tebriklerin Kabulü
- Yer: Valilik Makamı
- Katılımcılar: Isparta Valisi, protokol üyeleri, garnizon komutanı, belediye başkanı
12:00 - Askeri Birliklerin Ziyareti
- Yer: Isparta Garnizon Komutanlığı
- Katılımcılar: Isparta Valisi, garnizon komutanı, belediye başkanı, protokol üyeleri
18:00 - Şehitlik Ziyareti
- Yer: Isparta Asri Mezarlığı
- Katılımcılar: Protokol üyeleri, şehit aileleri, gaziler, vatandaşlar
19:00 - Resepsiyon
- Yer: Isparta Valiliği Bahçesi
- Katılımcılar: Protokol üyeleri, davetliler
21:00 - Fener Alayı
- Başlama Yeri: Isparta Valiliği Önü
- Güzergah: Valilik önü, Cumhuriyet Caddesi, 6 Mart Atatürk Caddesi, Valilik önü
21:30 - Havai Fişek Gösterisi
- Yer: Cumhuriyet Meydanı
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI İÇİN YAPILACAK DİĞER ETKİNLİKLER
29 Ağustos 2023
- Yer: Isparta Kültür Merkezi
- Saat: 10:00
- Etkinlik: 30 Ağustos Zafer Bayramı konulu resim ve kompozisyon yarışması ödül töreni
28 Ağustos - 3 Eylül 2023
- Yer: Isparta Belediyesi Sergi Salonu
- Etkinlik: 30 Ağustos Zafer Bayramı konulu fotoğraf sergisi
29 Ağustos 2023
- Yer: Isparta Gençlik Merkezi
- Saat: 14:00
- Etkinlik: 30 Ağustos Zafer Bayramı konulu panel
28 Ağustos 2023
- Yer: Isparta Üniversitesi Konferans Salonu
- Saat: 13:30
- Etkinlik: 30 Ağustos Zafer Bayramı konulu konferans
- Konuşmacılar:
- Prof. Dr. Ali Yılmaz
- Doç. Dr. Mehmet Karaca
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI İÇİN YAPILACAK DİĞER ETKİNLİKLER
29 Ağustos 2023
- Yer: Isparta Kültür Merkezi
- Saat: 10:00
- Etkinlik: 30 Ağustos Zafer Bayramı konulu resim ve kompozisyon yarışması ödül töreni
28 Ağustos - 3 Eylül 2023
- Yer: Isparta Belediyesi Sergi Salonu
- Etkinlik: 30 Ağustos Zafer Bayramı konulu fotoğraf sergisi
29 Ağustos 2023
- Yer: Isparta Gençlik Merkezi
- Saat: 14:00
- Etkinlik: 30 Ağustos Zafer Bayramı konulu panel
28 Ağustos 2023
- Yer: Isparta Üniversitesi Konferans Salonu
- Saat: 13:30
- Etkinlik: 30 Ağustos Zafer Bayramı konulu konferans
- Konuşmacılar:
- Prof. Dr. Ali Yılmaz
- Doç. Dr. Mehmet Karaca