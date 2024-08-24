TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nın 1. Etap Yarışları Isparta'da Başladı

TEKNOFEST çatısı altında düzenlenen TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nın 1. etabı, Isparta Atatürk Stadyumu’nda start aldı. 2019 yılından bu yana gerçekleştirilen yarışmalar, bu yıl da büyük bir heyecanla takip ediliyor. Türkiye’nin dört bir yanından gelen FPV drone operatörleri, Isparta'da bir araya gelerek şampiyonluk için mücadele etmeye başladı.

Bu etapta, 32 yarışmacı Türkiye’nin en iyi FPV (First-Person View) drone pilotu unvanını kazanmak için kıyasıya yarışacak. Yarışmacılar, yüksek hızlara ulaşabilen ve kendi yapımı olan drone’larıyla dikkat çekici performanslar sergiliyor. Atatürk Stadyumu’nda düzenlenen yarışları, Isparta Valisi Aydın Baruş, Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen, T3 Vakfı Isparta Şube Başkanı Mevlüt Yunus Kayacan ve çok sayıda vatandaş ilgiyle izledi.

Yarışmalarda ilk 24’e giren drone pilotları, 21-22 Eylül tarihlerinde Mersin’de gerçekleştirilecek olan ikinci etap yarışmalarına katılma hakkı kazanacak. Isparta Valisi Aydın Baruş, yaptığı açıklamada, Dünya Drone Yarışmaları’nda Türkiye’yi temsil edecek pilotların bu yarışmalarda belirleneceğini ifade etti. Vali Baruş, "Türkiye Drone Şampiyonası’nın birinci etabı bu yıl Isparta’da düzenleniyor. Ardından ikinci etap Mersin’de yapılacak ve Türkiye Şampiyonası ile tamamlanacak. Dünya Drone Şampiyonası’na katılacak pilotlar da bu yarışlardan çıkacak. TEKNOFEST Drone yarışları, Isparta için önemli bir fırsat sunuyor. İlerleyen yıllarda TEKNOFEST kapsamındaki diğer yarışmalara da ev sahipliği yapmayı hedefliyoruz. Isparta’daki vatandaşlarımızı şampiyonayı izlemeye davet ediyorum. Gençlerimizin uzay ve havacılık teknolojilerine olan merakı, milli teknoloji hamlelerimize büyük katkı sağlayacak" dedi.

Ayrıca, yarışma sırasında drone pilotları, drone’larının kameralarından Isparta’yı görüntüleyerek şehrin tanıtımına da katkıda bulunacak. TEKNOFEST 2024 kapsamında düzenlenecek olan World Drone Cup’ta Türkiye’yi temsil etme şansı da büyük finalin birincisine verilecek. Yarışmalara ilgi büyük, Isparta'da heyecan dorukta!































