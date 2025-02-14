Vali Abdullah Erin’den Keçiborlu’da Kaybolan Vatandaş İçin Açıklama

Isparta Valisi Abdullah Erin, Keçiborlu ilçesinde üç gün önce ava gitmek için evden ayrılan ve bugün cansız bedeni bulunan Kemal Aksüzek ile ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Erin, Aksüzek’in bugün saat 13.42’de cansız bedenine ulaşıldığını belirterek, "Ben çocuğumuza, evladımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine, Isparta'mıza ve Keçiborlu’ya başsağlığı dileklerimizi iletiyorum" dedi.

Geniş Kapsamlı Arama-Tarama Çalışmaları Yürütüldü

Vali Erin, kaybolma ihbarının pazartesi günü saat 21.30’da alındığını ve 22.00 itibarıyla AFAD, jandarma, emniyet, kaymakamlık ve diğer kamu kurumlarının çalışmalara başladığını ifade etti. Arama çalışmaları, 50 bin dönümlük bir alanı kapsayacak şekilde genişletildi ve ilk günden itibaren aralıksız sürdürüldü.

İçişleri Bakanlığı Süreci Yakından Takip Etti

Olayın ardından İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve ilgili birimler süreci yakından takip etti. Antalya ve Afyon’dan AFAD ekipleri ve İHA (insansız hava aracı) desteği sağlanarak arama çalışmalarına teknolojik destek verildi.

150 Kişilik Ekiple Seferberlik

Arama çalışmalarında günlük ortalama 150 personel görev aldı. Çalışmalara AFAD, jandarma arama-kurtarma ekipleri, emniyet birimleri, orman personeli, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan uzman ekipler, özel idare, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü vatandaşlar destek verdi.

Adli Soruşturma Devam Ediyor

Keçiborlu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın olay yerinde incelemelerini sürdürdüğünü belirten Vali Erin, Aksüzek’in ölüm nedeninin adli soruşturma kapsamında tespit edileceğini söyledi.

Yetkililer, olayın detaylarının titizlikle incelendiğini ve sürecin en kısa sürede netlik kazanacağını belirtti.







