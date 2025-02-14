Isparta Görkem Efe İçin Tek Yürek Olmaya Devam Ediyor!

Isparta Tek Yürek: Görkem Efe İçin Bir Destek de SDÜ Hastanesi’nden!

Isparta, kas hastalığıyla mücadele eden küçük bir yürek için kenetlendi. Henüz 16 yaşında olan Görkem Efe Şengün, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığı nedeniyle her geçen gün biraz daha zorlu bir mücadele veriyor. Ancak onun en büyük hayali, yaşıtları gibi koşup oynayabilmek, bisiklete binmek ve okul yolunda arkadaşlarıyla yürüyebilmek… İşte bu hayal, artık sadece onun ve ailesinin değil, tüm Ispartalıların umudu oldu.

Görkem Efe’ye Destek Çığ Gibi Büyüyor!

Kaymakkapı Meydanı’nda açılan kermes çadırı devam ederken, bir destek de Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi yönetiminden geldi. Hastane yönetimi, bu büyük mücadeleye katkı sağlamak amacıyla poliklinikler girişine bir kermes çadırı kurarak yardım eli uzattı.

Her Alışveriş, Görkem Efe İçin Bir Umut!

Hastanenin yoğun giriş-çıkış trafiğinde, her gün yüzlerce hasta, hasta yakını ve ziyaretçi bulunuyor. Artık onların yapacağı küçük bir alışveriş, Görkem Efe’nin tedavisi için büyük bir adıma dönüşüyor. Poliklinikler girişine kurulan kermes çadırında satışa sunulan her ürün, Görkem Efe’ye umut oluyor.

Buradan yapılan her alışveriş, onun tedavisi için bir adım daha atılması anlamına geliyor. Kimisi bir simit ya da tatlı alarak, kimisi ise bağış kutusuna gönlünden kopanı bırakarak destek oluyor.

Kermes Hafta İçinde Beş Gün Açık Olacak

Kermes hafta içi beş gün boyunca açık kalacak ve gelen her ziyaretçi, küçük de olsa bir katkıyla bu iyilik hareketine dahil olabilecek.

Ailesinden Teşekkür

Görkem Efe’nin babası Alper Şengün ve annesi Leyla Şengün, hastane yönetiminin bu desteği karşısında büyük bir minnettarlık duyduklarını belirterek, SDÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Saltan ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Taylan Oksay’a teşekkür etti.

“Biz evladımızın gözümüzün önünde yavaş yavaş gücünü kaybetmesine dayanmak zorundayız. Ama bu kermesleri, bu destekleri gördükçe umudumuz yeniden filizleniyor. Ispartalı hemşehrilerimize, SDÜ yönetimine ve hastane çalışanlarına ne kadar teşekkür etsek az.”

Birlikte Daha Güçlüyüz: Destek Olmak İçin

Bağış Yapabileceğiniz IBAN Numaraları:

TR78 0001 2009 5450 0001 1238 94

TR57 0001 2009 5450 0023 0087 33

TR30 0001 2009 5450 0035 0051 12

Swift Kodu: TRHBTR2AXXX

TRHBTR2AXXX Hesap Sahibi: Alper Şengün

Alper Şengün Açıklama: Görkem Efe

Bu, sadece bir yardım kampanyası değil. Bu, bir gencin hayata tutunma mücadelesi! Her bağış, her destek, onun ayakta kalmasını sağlayan bir güç olacak.

Gelin, hastane koridorlarında bir çocuğun hayallerine yürüyelim. Bir simit, bir çay, bir oyuncak alarak bile olsa, Görkem Efe’nin hayatına umut olalım!