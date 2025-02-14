Isparta’da Düzensiz Göç ile Mücadelede Etkin Denetim!

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen Huzur Uygulaması kapsamında geniş çaplı bir denetim yapıldı.

Denetimlerde Öne Çıkan Sonuçlar

219 kişinin kimlik kontrolü gerçekleştirildi.

gerçekleştirildi. Göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 2 organizatör hakkında adli işlem başlatıldı.

hakkında adli işlem başlatıldı. 15 düzensiz göçmen yakalanarak sınır dışı edildi.

Şehrin Huzuru İçin Kararlı Mücadele

Yetkililer, Isparta’nın güvenliği ve kamu düzeninin korunması amacıyla düzensiz göçmenler ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik denetimlerin kesintisiz devam edeceğini vurguladı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü, şehirde huzurun sağlanması için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor!



