Yalvaç’ta Uyuşturucu Operasyonu: Kenevir Ekimi Yapan Şahıs Tutuklandı

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde ve uyuşturucu tacirleri ile mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Yalvaç ilçesinde yasa dışı kenevir ekimi yaptığı tespit edilen bir şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyon başarılı bir şekilde sonuçlandı.

26 Ağustos 2024 tarihinde, Isparta Yalvaç’ta icra edilen operasyonda bir şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şahsın ikametinde yapılan aramalarda, 40 kök kenevir bitkisi, 65 gram kenevir tohumu ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Operasyon sonucunda şüpheli şahıs, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan tutuklandı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen operasyonel faaliyetlere kararlılıkla devam edileceğini belirtti. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.