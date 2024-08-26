Kaldırım Genişletme Çalışmaları Başladı, Otopark Kaldırılıyor

Isparta Belediyesi, Özkanlar Kavşağı ile şehir merkezi arasındaki yollarda kaldırım genişletme ve cadde otoparkını kaldırma çalışmalarına başladı. İlk olarak şehir merkezinden Özkanlar Kavşağı’na gidiş istikametinde yer alan kaldırım genişletiliyor.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bu kararı daha önce bölgedeki esnafla yaptığı görüşmelerde açıklamıştı. Başkan Başdeğirmen, Özkanlar Kavşağı bölgesinde her iki yoldaki kaldırımların genişletileceğini ve cadde otoparkının kaldırılacağını belirtmişti. Esnafın da desteklediği bu çalışma, Isparta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından hayata geçiriliyor.

İlk etapta mevcut kaldırımlar sökülerek genişletme çalışmaları yapılacak, ardından yeni kaldırım taşları döşenecek. Çalışmalar tamamlandığında, cadde otoparkı kaldırılacak ve trafik akışı tek şerit halinde sağlanacak. Bu çalışmalar, hem yaya trafiğini rahatlatmayı hem de bölgenin estetik görünümünü artırmayı amaçlıyor.

Özkanlar Kavşağı'ndan çarşı merkezine gidiş istikametinde de benzer çalışmalar yapılacak ve bu bölgedeki cadde otoparkı da kaldırılacak. Araç sahipleri için Isparta Belediyesi tarafından hizmete açılan İstiklal Yeraltı Kapalı Otoparkı, Subay Lojmanlarının yan tarafında alternatif park alanı olarak kullanılabilecek.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ISPARTA BELEDİYESİ



