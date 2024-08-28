Isparta'da Umuma Açık Alkollü İşyerlerine Denetim: Belgede İhlal ve Kapalı Alanda Sigara İçimine Ceza

Isparta Valiliği koordinesinde, 05 Temmuz 2024 - 22 Ağustos 2024 tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü başta olmak üzere çeşitli kurumların katılımıyla il genelinde umuma açık alkollü işyerlerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Denetimlere Isparta Belediye Başkanlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü, Isparta Defterdarlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü de katılım sağladı.

Denetimler kapsamında, Isparta genelindeki tüm umuma açık alkollü işyerleri kontrol edildi ve sonuç olarak:

4 alkollü işyerine belge düzenine aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle işlem yapıldı.

5 alkollü işyerine kapalı alanda sigara içilmesine müsaade ettikleri için ceza kesildi.

Toplamda 1710 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) kaydı sorgulandı.

Denetimlerin, 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız devam ettiği ve karşılaşılan olumsuzluklarda gerekli adli ve idari işlemlerin yapıldığı belirtildi.

Kamuoyuna saygıyla sunulur.