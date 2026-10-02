TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar Isparta’da: "Tarım Bu Ülkenin Güvenlik Meselesidir"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Isparta’ya geldi . Isparta Ziraat Odasını ziyaret eden Bayraktar; Oda Başkanı Mustahattin Can Selçuk, oda yönetimi, üyeler ve üreticilerle bir araya gelerek tarım sektörünün gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu .

Ziyaret kapsamında gerçekleştirilen toplantıda konuşan TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Isparta’nın Türkiye’nin gıda güvenliğindeki stratejik önemine dikkat çekti . Isparta’nın tarımsal üretimde öncü illerden biri olduğunu belirten Bayraktar, kentin birçok ürün kaleminde ülke ihtiyacını karşıladığını ifade etti .

"Isparta Türkiye Gül Üretiminin %85’ini Karşılıyor"

Isparta’nın tarımsal potansiyeline değinen Bayraktar, "Isparta önemli tarım illerimizden biri . Gül üretiminde Türkiye’nin yaklaşık %85’ini tek başına karşılıyor . Tarla bitkilerinde lavanta, karanfil, hububat, nohut ve fasulye üretimiyle ön plana çıkıyor . Meyvecilikte ise kayısı üretiminde Türkiye genelinde %1,5’lik paya sahip olmasının yanı sıra badem, ceviz ve elma gibi ürünlerde üretime ciddi katkı sağlıyor . Ayrıca Türkiye mantar üretiminin %12,5’ini gerçekleştiriyor . Isparta, ülkemizin gıda güvenliğine büyük katkı sunan bir ilimizdir; bu vesileyle Ispartalı çiftçilerimizi tebrik ediyorum" dedi .

"Gıda Tedarikinde Risk Almamalıyız"

Küresel gelişmeler, artan maliyetler ve iklim krizinin tarım sektörüne etkilerini değerlendiren Bayraktar, tarımın stratejik bir alan olduğunu vurgulayarak şunları söyledi :

"Tarım bu ülkenin güvenlik meselesidir . Pandemi sürecinde üretimin ve gıdaya erişimin ne kadar hayati olduğunu gördük . Dünyada artan petrol fiyatları ve savaş ortamı maliyetleri ciddi şekilde tırmandırdı . Türkiye olarak stratejik ürünlerimizde güvenlik stoğu bulundurmak zorundayız . Son yıllarda don ve kuraklık gibi doğal afetler çiftçimizi olumsuz etkiledi . Yağışlar bereket getirse de özellikle mazot başta olmak üzere girdi maliyetlerindeki artışlar nedeniyle çiftçilerimize ilave destekler verilmesi şarttır ."

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