TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar Isparta’da: "Tarım Bu Ülkenin Güvenlik Meselesidir"
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Isparta’ya geldi
. Isparta Ziraat Odasını ziyaret eden Bayraktar; Oda Başkanı Mustahattin Can Selçuk, oda yönetimi, üyeler ve üreticilerle bir araya gelerek tarım sektörünün gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu .
Ziyaret kapsamında gerçekleştirilen toplantıda konuşan TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Isparta’nın Türkiye’nin gıda güvenliğindeki stratejik önemine dikkat çekti
. Isparta’nın tarımsal üretimde öncü illerden biri olduğunu belirten Bayraktar, kentin birçok ürün kaleminde ülke ihtiyacını karşıladığını ifade etti .
"Isparta Türkiye Gül Üretiminin %85’ini Karşılıyor"
Isparta’nın tarımsal potansiyeline değinen Bayraktar, "Isparta önemli tarım illerimizden biri
. Gül üretiminde Türkiye’nin yaklaşık %85’ini tek başına karşılıyor . Tarla bitkilerinde lavanta, karanfil, hububat, nohut ve fasulye üretimiyle ön plana çıkıyor . Meyvecilikte ise kayısı üretiminde Türkiye genelinde %1,5’lik paya sahip olmasının yanı sıra badem, ceviz ve elma gibi ürünlerde üretime ciddi katkı sağlıyor . Ayrıca Türkiye mantar üretiminin %12,5’ini gerçekleştiriyor . Isparta, ülkemizin gıda güvenliğine büyük katkı sunan bir ilimizdir; bu vesileyle Ispartalı çiftçilerimizi tebrik ediyorum" dedi .
"Gıda Tedarikinde Risk Almamalıyız"
Küresel gelişmeler, artan maliyetler ve iklim krizinin tarım sektörüne etkilerini değerlendiren Bayraktar, tarımın stratejik bir alan olduğunu vurgulayarak şunları söyledi
:
"Tarım bu ülkenin güvenlik meselesidir
. Pandemi sürecinde üretimin ve gıdaya erişimin ne kadar hayati olduğunu gördük . Dünyada artan petrol fiyatları ve savaş ortamı maliyetleri ciddi şekilde tırmandırdı . Türkiye olarak stratejik ürünlerimizde güvenlik stoğu bulundurmak zorundayız . Son yıllarda don ve kuraklık gibi doğal afetler çiftçimizi olumsuz etkiledi . Yağışlar bereket getirse de özellikle mazot başta olmak üzere girdi maliyetlerindeki artışlar nedeniyle çiftçilerimize ilave destekler verilmesi şarttır ."
Genç Üreticilere Pozitif Ayrımcılık Çağrısı
Tarım sektöründeki yaşlanma sorununa ve genç nüfusun sektörden uzaklaşmasına dikkat çeken TZOB Genel Başkanı Bayraktar, 18-35 yaş arasındaki genç üretici oranının %5 seviyelerine kadar düştüğünü belirtti
. Gençleri tarımda tutabilmek için sosyal güvenlik primlerinin Hazine tarafından karşılanması gibi teşvik edici ve pozitif ayrımcılık sağlayan adımların atılması gerektiğini Cumhurbaşkanlığı ve ilgili bakanlıklara ilettiklerini ifade etti .