Mürüvvet Başdeğirmen Vefatının 2. Yıl Dönümünde Dualarla Anıldı

Mürüvvet Başdeğirmen Vefatının 2. Yıl Dönümünde Dualarla Anıldı
ISPARTA
G.Tarihi: 01.10.2026 23:29
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Mürüvvet Başdeğirmen Vefatının 2. Yıl Dönümünde Dualarla Anıldı

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in geçirdiği bir kaza sonucu hayatını kaybeden kızı Mürüvvet Başdeğirmen, vefatının ikinci yıl dönümünde adını taşıyan anaokulunda düzenlenen tören ve dualarla anıldı.
Isparta’da 13 Mayıs 2023 tarihinde geçirdiği kaza sonrası tedavi gördüğü hastanede 27 Eylül 2024’te vefat eden Mürüvvet Başdeğirmen anısına ailesi tarafından yaptırılan ve geçen yıl eğitime açılan 8 derslikli, 192 öğrenci kapasiteli Mürüvvet Başdeğirmen Anaokulu'nda anma programı düzenlendi.

Protokol ve Aile Bir Arada

Düzenlenen anma programına; Isparta Vali Yardımcıları Hasan Hüseyin Vural ve Yüksel Topal, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, oğulları Celal Başdeğirmen ve eşi Tansu Başdeğirmen, İl Milli Eğitim Müdürü Recai Ocak, okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Başdeğirmen ailesi okula gelişlerinde minik öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı.

"Her Çocukta Mürüvvet Öğretmenin Sevgisi Yaşayacak"

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Recai Ocak, "Mürüvvet Başdeğirmen'in eğitimci kişiliğini ve ruhunu biliyoruz. İnanıyoruz ki bu güzel okulda yetişen her çocuğumuzun ruhunda, Mürüvvet öğretmenimizin sevgisi, hoşgörüsü ve neşesi yaşayacaktır" ifadelerini kullandı.
Isparta Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Vural ise Mürüvvet Başdeğirmen'i rahmetle anarak, eğitim camiasına ve kente böyle kıymetli bir eser kazandırdıkları için Başdeğirmen ailesine teşekkür etti.

"Ahlakı ve Anılarıyla Yaşıyor"

Kürsüye eşi, oğlu ve geliniyle birlikte çıkan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, duygusal anlar yaşadı. Kızının vefatının üzerinden 2 yıl geçtiğini belirten Başkan Başdeğirmen, konuşmasında şunları kaydetti:
"Bir yüreğinizden parça koptuktan sonra onu unutmak mümkün değil. Ancak arkasından hayırlı işler yapmaya çalışıyoruz. Kızımızın adının hem sağlıkta hem eğitimde yaşıyor olması bizleri teselli ediyor. Bir Mürüvvet gitti ama arkasından binlerce Mürüvvet gibi çocuklarımız yetişiyor. Bizler anılarıyla, güzellikleriyle kızımızı yaşatmaya devam ediyoruz."
Program, okunan duaların ardından sona erdi.
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