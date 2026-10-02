TESK Genel Kurulunda Isparta Rüzgarı: Divan Başkanlığı Ahmet Tural’a Emanet Edildi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunun (TESK) Ankara’da gerçekleştirilen 22. Olağan Genel Kurulunda Divan Başkanlığı görevine Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Ahmet Tural seçildi . Tek listenin yer aldığı genel kurulda Genel Başkanlığa ise Mehmet Yiğiner getirildi .

Ankara’da esnaf ve sanatkar teşkilatlarının temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen TESK Genel Kurulunda; 82 birlik ve 13 mesleki federasyonun başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile TESK bünyesindeki yönetim ve denetim kurulu üyelerinden oluşan delegeler sandık başına gitti .

Divan Başkanlığına Oy Birliğiyle Ahmet Tural Seçildi

Genel kurulda Isparta adına gurur verici bir gelişme yaşandı . Delegelerin teklifi doğrultusunda Divan Başkanlığı görevi Isparta ESOB Başkanı Ahmet Tural’a verildi . Bu görev, Ahmet Tural’a duyulan güvenin yanı sıra Isparta esnaf teşkilatının Türkiye genelindeki temsil gücünü ve etkinliğini bir kez daha gözler önüne serdi .

Divan Başkanlığı görevini başarıyla yürüten Ahmet Tural, konuşmasında şu ifadeleri kullandı :

"Köklerini ahilik kültüründen alan büyük esnaf ve sanatkar camiamızın birlik, beraberlik ve kardeşlik şölenine hep birlikte şahitlik ediyoruz . Böylesine anlamlı ve önemli bir genel kurulda Divan Başkanlığı görevini şahsıma ve değerli arkadaşlarıma layık gören siz değerli delegasyona gönülden teşekkür ediyorum ."

TESK’in Yeni Genel Başkanı Mehmet Yiğiner Oldu

Genel kurulda tek aday olarak seçime giren Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, TESK’in yeni Genel Başkanı seçildi .

Başkan Ahmet Tural, Genel Başkanlığa seçilen Mehmet Yiğiner’i tebrik ederek, "Bu başarının mimarı Mehmet Yiğiner'dir. Kendisi tek adaydır ve omuzlarındaki yük artık daha fazladır" diyerek görevinde başarılar diledi .