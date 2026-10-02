TESK Genel Kurulunda Isparta Rüzgarı: Divan Başkanlığı Ahmet Tural’a Emanet Edildi

TESK Genel Kurulunda Isparta Rüzgarı: Divan Başkanlığı Ahmet Tural’a Emanet Edildi
ISPARTA
G.Tarihi: 01.10.2026 23:29
289710 Okunma
0

TESK Genel Kurulunda Isparta Rüzgarı: Divan Başkanlığı Ahmet Tural’a Emanet Edildi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunun (TESK) Ankara’da gerçekleştirilen 22. Olağan Genel Kurulunda Divan Başkanlığı görevine Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Ahmet Tural seçildi. Tek listenin yer aldığı genel kurulda Genel Başkanlığa ise Mehmet Yiğiner getirildi.
 
Ankara’da esnaf ve sanatkar teşkilatlarının temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen TESK Genel Kurulunda; 82 birlik ve 13 mesleki federasyonun başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile TESK bünyesindeki yönetim ve denetim kurulu üyelerinden oluşan delegeler sandık başına gitti.
 

Divan Başkanlığına Oy Birliğiyle Ahmet Tural Seçildi

Genel kurulda Isparta adına gurur verici bir gelişme yaşandı. Delegelerin teklifi doğrultusunda Divan Başkanlığı görevi Isparta ESOB Başkanı Ahmet Tural’a verildi. Bu görev, Ahmet Tural’a duyulan güvenin yanı sıra Isparta esnaf teşkilatının Türkiye genelindeki temsil gücünü ve etkinliğini bir kez daha gözler önüne serdi.
 
Divan Başkanlığı görevini başarıyla yürüten Ahmet Tural, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
 
"Köklerini ahilik kültüründen alan büyük esnaf ve sanatkar camiamızın birlik, beraberlik ve kardeşlik şölenine hep birlikte şahitlik ediyoruz. Böylesine anlamlı ve önemli bir genel kurulda Divan Başkanlığı görevini şahsıma ve değerli arkadaşlarıma layık gören siz değerli delegasyona gönülden teşekkür ediyorum."

TESK’in Yeni Genel Başkanı Mehmet Yiğiner Oldu

Genel kurulda tek aday olarak seçime giren Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, TESK’in yeni Genel Başkanı seçildi.
 
Başkan Ahmet Tural, Genel Başkanlığa seçilen Mehmet Yiğiner’i tebrik ederek, "Bu başarının mimarı Mehmet Yiğiner'dir. Kendisi tek adaydır ve omuzlarındaki yük artık daha fazladır" diyerek görevinde başarılar diledi.
 
TESK Genel Başkanlığına seçilen Mehmet Yiğiner ise yaptığı konuşmada, TESK’in Türkiye’nin en değerli ve önemli kuruluşlarından biri olduğunu vurgulayarak, kendisine oy veren vermeyen tüm esnaf ve sanatkar camiasına eşit hizmet anlayışıyla yaklaşacaklarını ifade etti. Konuşmaların ardından Isparta delegeleri ile birlikte sandıkta oylar kullanıldı.
Yazdır
Yorumlar 0
Onay Bekleyenler 0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
98.6 Radyo Isparta: Şehrin sesini çevre illere taşıyor
Mürüvvet Başdeğirmen Vefatının 2. Yıl Dönümünde Dualarla Anıldı
TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar Isparta’da: "Tarım Bu Ülkenin Güvenlik Meselesidir"
TESK Genel Kurulunda Isparta Rüzgarı: Divan Başkanlığı Ahmet Tural’a Emanet Edildi
Isparta Ticaret Borsasında Seçim Heyecanı: Başkan Hüdai Şahin’den Üyelere Sandık Çağrısı
Akaryakıtta zamlı tarife başladı: Tabelalar değişti
Doğalgazda yeni dönem: İşte Isparta’daki sınır...
Isparta’nın vergi rekortmenleri belli oldu: Zirvede Metro var
Ömür boyu nafaka döneminde yeni dönem başlıyor
Isparta merkezde 7 elektrik saatlik kesintisi olacak!
Isparta’da Gökçay, Kirazlıtepe ve Andık seferlerine kış düzenlemesi
Isparta için kuvvetli yağış uyarısı: Yerel sağanak bekleniyor
Isparta’da deprem! 1,6 büyüklüğünde sarsıntı
Ispartalılara Müjde: Yıkılan Tarihi Okulun İnşaatı Başladı! İşte Yeni Projenin Detayları
Isparta’da araç kiralama dolandırıcılığı operasyonu: 4 tutuklama
Isparta’da 100 kişilik toplum yararına program başlıyor
Motorine 5,57 lira indirim geldi! Yeni fiyatlar belli oldu
Isparta’da çakarlı araç sahibine 173 bin TL ceza
Vatan Mahallesi’nde yeşil alan beklentisi: “Artık burası düzenlensin”
Isparta’da 21 Eylül’de 9 ilçede elektrik kesintisi
Isparta’da emniyet müdürü değişmedi
Isparta Trafiğinde Rekor Artış: Her İki Kişiden Birine Araç Düşüyor!
Okul Kantinlerinde Yeni Dönem: Tostta Eritme Peyniri Yasaklandı
Isparta'da Sabah Sabah 1.5 Büyüklüğünde Deprem!
Isparta’da motorin 100 lirayı geçti
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

FOTO GALERİ

Ölmeden önce görülesi yerlerÖlmeden önce görülesi yerler
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
ET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLERET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLER
Yurdum insanından Karpuz SanatıYurdum insanından Karpuz Sanatı
Türkiye'de birbirinden komik ilanlarTürkiye'de birbirinden komik ilanlar
DÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARIDÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARI
Yurdum insanı ve güldüren mekan isimleriYurdum insanı ve güldüren mekan isimleri
Ölmeden önce görülesi yerlerEn komik halleriyle 'yurdum insanları'ET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLERYurdum insanından Karpuz SanatıTürkiye'de birbirinden komik ilanlarDÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARIYurdum insanı ve güldüren mekan isimleri
POPÜLER HABERLER
Mürüvvet Başdeğirmen Vefatının 2. Yıl Dönümünde Dualarla Anıldı
Mürüvvet Başdeğirmen Vefatının 2. Yıl Dönümünde Dualarla Anıldı
Isparta Valiliği Basın Duyurusu
Isparta Valiliği Basın Duyurusu
Isparta’nın vergi rekortmenleri belli oldu: Zirvede Metro var
Isparta’nın vergi rekortmenleri belli oldu: Zirvede Metro var
Isparta'da saç kesiminde kişiye özel dokunuş: Anatomik kesim
Isparta'da saç kesiminde kişiye özel dokunuş: Anatomik kesim