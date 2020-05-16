ISPARTA VALİLİĞİ'NDEN YENİ AÇIKLAMA

İlimizde bulunan tüm vatandaşlarımızın; başta pazar yerleri, marketler, işyerleri, toplu taşıma araçlarında (satıcı, müşteri, çalışan herkes) maske kullanımının zorunlu olmasının yanında, vatandaşlarımızın her türlü alanlarda (cadde, sokak, parklar, alışveriş merkezleri vb. açık ve kapalı tüm alanlar) ve araçlarında ikametlerinden çıktıkları andan ikametlerine dönünceye kadar maske kullanımının zorunlu olmasına, Olası/kesin Covid-19 hastalığı tanısı alanların, hastaneye yatışı gerekmediği düşünülen ve altta yatan hastalığı bulunmayan (Akciğer, kalp, böbrek yetmezliği veya bağışıklık yetmezliği vb.) olası/kesin semptomları düzelene kadar evde takip edilmesine, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Hasta İzlem Talimatnamesi çerçevesinde takiplerinin yapılmasına, Yaz dönemi nedeniyle İlimize tatil amaçlı gelen Diyaliz Hastalarının gelirken Epikrizleri ile beraber Covid-19 olmadığına dair rapor veya İlimiz Halk Sağlığı Laboratuvarında yapılacak 2 (iki) adet PCR sonrası diyalize alınma işleminin yapılmasına, Yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla, sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımız ile 20 yaş altı genç ve çocuklarımızın aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde istisna olarak dışarı çıkmalarına;

65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımızın 17.05.2020 Pazar günü, 12.00 - 18.00 saatleri arasında, 14 yaş ve altı çocuklarımızın (01.01.2006 ve sonrası doğumlu olanlar)

Çarşamba günü, 11.00 - 15.00 saatleri arasında,

15-20 yaş arasındaki gençlerimizin (01.01.2000-31.12.2005 doğumlu olanlar) ise

Cuma günü, 11.00 - 15.00 saatleri arasında,

Sosyal mesafe kuralına riayet edilmesi kaydıyla amatör balıkçılık faaliyetlerine izin verilmesine, Berber ve kuaför salonlarında randevu sistemiyle hizmet sunumu esas olup, müşteri ve yapılan işlemlerin kayıt altına alınmasına, işyerine girerken müşterinin yeni maske takmasının sağlanmasına ve kirli maskelerin usulüne uygun çöp kutusuna atılmasına,

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun 15.05.2020 tarih ve 28 sayılı kararı yayınlanmıştır.Lütfen alınan kararlara uyalım. Unutmamalıyız ki alınan tüm tedbirlerin ne kadar süreceğini, bizlerin tedbirlere uymadaki ısrarı belirleyecektir.Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 15.05.2020 Cuma günü saat 16.30’da Vali Ömer SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla artıran Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak hayati önem taşımaktadır.Aksi halde virüsün yayılımı hızlanacak, vaka sayısı ve buna bağlı olarak tedavi gereksinimi duyacak kişi sayısı artacak, böylelikle vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riski yükselecek ve bu durumda toplum sağlığının ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır.Bu doğrultuda, Dünya sağlık örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen Koronavirüs (Covid-19) salgınından kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi amacıyla bugüne kadar birçok tedbir alınmıştır.Ülkemizdeki vaka artış hızı, Koronavirüs salgınının etkilerindeki azalma, iyileşen vaka sayısındaki artış, yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki azalma vb. yönde kaydedilen olumlu gelişmeler de dikkate alınarak anılan salgınla ilgili tedbirler yeniden değerlendirilmiştir.Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 15.05.2020