SENİRKEN'TE BİR SOKAK KARANTİNA ALTINA ALINDI
Isparta'nın Senirkent ilçesinde bir mahalle 27 Mayıs'a kadar karantinaya alındı. Senirkent Belediye Başkanı Kadir Heybeli karantina açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
''Kıymetli Senirkentli Hemşehrilerim,
13.05.2020 tarihi itibariyle aldığımız karar neticesinde Araplar Sokak 27.05.2020 tarihine kadar karantinaya alındı. 14 Mayısta ise söz konusu sokaktaki vatandaşlarımızı Covid-19 testine tabi tuttuk. Bugün itibariyle öğrendik ki çok şükür hepsi negatif çıktı.
İlçemizde şu an itibariyle 2 pozitif vakamız mevcuttur. Bunların ikisi de il merkezinde tedavide olup temas çevrelerinde şu anlık herhangi bir belirti bulunmamaktadır.
Tüm uyarılara/anonslara rağmen ilçe dışından gelenleri misafir kabul ederek temas çevresi sorulduğunda söylemeyen vatandaşlarımızın, üzülerek belirtmek isterim ki, 'umursamaz' ve 'bize bir şey olmaz' tavrı bir hayli bizleri üzmüştür. Vatandaşlarımızın bu hususta son derece duyarlı olmalarını istirham ediyorum.
Tedbirler, yasaklar hep vardı ve yine var. Bizlere düşen ise kendimizin ve çevremizdekilerin sağlığını düşünerek yasaklara uymamızdır.
Bu vesileyle, tüm Senirkentli hemşehrilerimi kurallara azami surette uymaya davet ediyor; daha sağlıklı günlerde kucaklaşmak ümidiyle saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum.
Kadir HEYBELİ
Senirkent Belediye Başkanı''