SENİRKEN'TE BİR SOKAK KARANTİNA ALTINA ALINDI

Isparta'nın Senirkent ilçesinde bir mahalle 27 Mayıs'a kadar karantinaya alındı. Senirkent Belediye Başkanı Kadir Heybeli karantina açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Araplar Sokak

2 pozitif vakamız mevcuttur.

Tüm uyarılara/anonslara rağmen

'umursamaz'

'bize bir şey olmaz'

Kadir HEYBELİ

Senirkent Belediye Başkanı