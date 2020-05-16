Kâbe’de son hazırlıklar

KABE'NİN GİRİŞİNE STERİLİZASYON KAPISI KOYULDU

Suudi Arabistan’da koronavirüs sonrası Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevî’nin açılmasına yakın son hazırlıklar yapılıyor.Normalleşme sürecinde Suudi Arabistan, koronavirüse karşı aldığı tedbirleri yavaş yavaş gevşetiyor. Kabe'de ve Hacerü'l- Esved'de yapılan sterilizasyon ve temizlik çalışmaları kameralara yansıdı.Teknik ve Hizmet İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından en son teknoloji ile yapılan sterilizasyon kapıları onayladıktan sonra Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi’nin girişlerine yerleştirildi. Gelişmiş sterilize kapılar, ziyaretçileri sterilize edip termal kameralarla 6 metre uzaklıktaki sıcaklıkları tespit edebiliyor, aynı anda birkaç kişinin sıcaklığını ölçebiliyor. Kapılarda antiseptik depolama birimi, akıllı izleme ekranları da bulunuyor. Günlük olarak işlerini yapmak için camilere giren herkes sterilize kapılardan geçiyor.