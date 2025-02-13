Tıbbi Sülükler: Doğal Tedavinin Bilimsel Temelleri ve SAREM'in Yenilikçi Çalışmaları

Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü (SAREM), tıbbi sülük (Hirudo medicinalis) yetiştiriciliği ve bilimsel araştırmaları ile dikkat çekmeye devam etmektedir. Enstitü bünyesinde kurulan Tıbbi Sülük Araştırma ve Üretim Merkezi, steril ve kontrollü ortamlarda tıbbi sülük üretimine odaklanarak, modern tıbba doğal bir destek sunmayı amaçlamaktadır.

Tıbbi Sülüklerin Bilimsel ve Terapötik Kullanımı

Tıbbi sülükler, yüzyıllardır geleneksel ve tamamlayıcı tıpta kullanılmakta olup, modern bilimsel araştırmalar bu organizmaların terapötik potansiyelini doğrulamaktadır. Tıbbi sülüklerin salyasında bulunan hirudin ve diğer biyoaktif bilesşenler, kan dolaşımını iyileştirici, anti-enflamatuar ve anti-koagülan (kan pıhtılaşmasını önleyici) etkilere sahiptir. Bu özellikleri sayesinde tıbbi sülük tedavisi (hirudoterapi), özellikle aşağıdaki rahatsızlıklarda destekleyici bir yaklaşım olarak kullanılmaktadır:

Dolaşım bozuklukları (varis, periferik arter hastalıkları)

Tansiyon ve kardiyovasküler rahatsızlıklar

Romatizmal hastalıklar ve eklem problemleri

Diyabetik ayak ve yara iyileşmesi

Estetik ve plastik cerrahi operasyonları sonrası destekleyici tedavi

SAREM’in Tıbbi Sülük Üretimi ve Satışı

SAREM, tıbbi sülük yetiştiriciliği alanında bilimsel çalışmalar yürüterek, hem sektörel ihtiyaçlara cevap vermekte hem de akademik ve medikal alanda farkındalığı artırmaktadır. Enstitü tarafından steril koşullarda üretilen tıbbi sülükler, iki farklı boyutta ve uygun fiyatlarla tüketicilere sunulmaktadır:

Botox Boy Sülükler

Doktor Boy Sülükler

Sülüklerin tamamı, tıbbi ve terapötik kullanım amacıyla steril ortamda üretildiği ve kontrol edildiği için, güvenilir ve kaliteli bir alternatif sunmaktadır.

Bilgi ve Satın Alma

Tıbbi sülük yetiştiriciliği, kullanım alanları ve satın alma süreci ile ilgili detaylı bilgi almak için Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile iletişime geçebilirsiniz.

Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü (SAREM)



SAREM, bilimsel ve etik değerlere uygun olarak sürdürdüğü çalışmalarla, tıbbi sülüklerin güvenli ve etkili bir şekilde kullanılmasına katkı sunmaya devam etmektedir. Bu çalışmalar, doğal tedavi yöntemlerine olan ilgiyi artırmakla kalmayıp, modern tıpla entegrasyon konusunda da yeni fırsatlar yaratmaktadır.











