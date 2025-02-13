Isparta esnafı sizleri bekliyor!

Ispartalılara Çağrı: Yerel Esnafınızı Destekleyin, Alışverişinizi Mahallenizden Yapın!

Isparta’nın sokaklarını süsleyen yerel esnaflar, büyük alışveriş merkezlerinin yüksek fiyatlarına karşı uygun fiyatları ve samimi hizmetleriyle dikkat çekiyor. Ancak son yıllarda vatandaşların AVM’lere yönelmesi, küçük işletmeleri zor durumda bırakıyor. Oysa mahallemizdeki bakkaldan, manavdan, kasaptan ve diğer yerel işletmelerden alışveriş yapmak, hem ekonomimize katkı sağlıyor hem de daha sıcak ve güvenilir bir alışveriş deneyimi sunuyor.

Son zamanlarda artan enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle büyük zincir mağazalarda fiyatlar giderek yükselirken, yerel esnaf hala uygun fiyatlarla kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor. AVM’lerdeki kira, reklam ve işletme giderleri fiyatlara doğrudan yansırken, mahallemizdeki esnaf daha sürdürülebilir fiyat politikaları ile vatandaşın yanında olmayı sürdürüyor.

Üstelik AVM'lerdeki yöneticilerin işyerlerini denetlememesi, fiyatların kontrolsüz bir şekilde yükselmesine sebep oluyor. AVM’lerde harcanan paranın istihdam dışında şehirde kalmadığını unutmamak gerek. Çoğu firma yurtdışı bağlantılı veya Isparta menşeili değil; dolayısıyla AVM'lere giden her kuruşun büyük kısmı şehrin dışına çıkıyor. Bu durum, yerel ekonomiyi olumsuz etkileyerek esnaflarımızın ayakta kalmasını zorlaştırıyor.

Esnaf Hasan Demir, “Biz burada yıllardır aynı müşterilere hizmet veriyoruz. Onları tanıyoruz, ihtiyaçlarını biliyoruz. Ancak insanlar yalnızca özel günlerde değil, her zaman bizden alışveriş yapmalı. Sürekli AVM’leri tercih ederlerse biz ayakta kalamayız” diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti.

Yerel Esnaftan Alışveriş Yapmanın Avantajları:

Daha ekonomik fiyatlar ve kaliteli hizmet

Güvenilir ve samimi alışveriş ortamı

Yerel ekonomiye katkı sağlamak

Doğrudan üreticiden temin edilen taze ürünler

Paranızın şehrinizde kalmasını sağlamak

Unutmayın, yerel esnaf ayakta kalmazsa, sokaklarımız da ruhunu kaybeder. Büyük mağazalara gitmeden önce mahallenizdeki esnafı ziyaret edin, küçük işletmelere sahip çıkın! Isparta esnafı sizleri bekliyor.