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Davraz Motosnow 2025: Adrenalin ve Karın Buluşma Noktası!

Davraz Motosnow 2025: Adrenalin ve Karın Buluşma Noktası!
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Davraz Motosnow 2025: Adrenalin ve Karın Buluşma Noktası!

Akdeniz’in gözde kayak merkezlerinden Davraz, heyecan dolu bir organizasyona daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor! 21-23 Şubat 2025 tarihleri arasında düzenlenecek olan Davraz Motosnow Yarışları, ekstrem spor tutkunlarını bir araya getirerek unutulmaz anlar yaşatacak.

Beşinci Kez Adrenalin Dolu Anlar Yaşanacak

Dünyanın en eğlenceli ekstrem motosiklet yarışlarından biri olarak kabul edilen Davraz Motosnow, bu yıl beşinci kez motor sporları tutkunlarını ağırlıyor. Ezilmiş kar parkurunda gerçekleştirilecek olan yarışlarda, yarışçılar hız ve dayanıklılıklarını sergileyerek zorlu doğa koşullarına meydan okuyacak. 100’ün üzerinde profesyonel yarışçı ve binlerce izleyici, bu eşsiz etkinlikte buluşacak.

İlk Kez Uluslararası Katılımla Gerçekleşecek

Bu yılki organizasyon, ilk kez uluslararası seviyeye taşınıyor! Yurt dışından 10’dan fazla profesyonel motosiklet sporcusunun katılması bekleniyor. Yarış, hem yerel hem de uluslararası arenada büyük bir heyecan yaratırken, motor sporlarına olan ilgiyi artırmayı hedefliyor.

Üç Kategoride Kıyasıya Mücadele!

Davraz Motosnow 2025’te yarışçılar Hobi, Pro ve Kadınlar olmak üzere üç farklı kategoride mücadele edecek. Toplamda 67.500 TL ödül dağıtılacak olan yarışta, kazananlar performanslarıyla büyük alkış toplayacak.

İşte Davraz Motosnow 2025 Yarış Programı

22 Şubat 2025 Cumartesi

  • 08:00 - 10:00 | İdari ve Teknik Kontrol
  • 10:00 | Yarış Brifingi
  • 10:30 - 12:15 | Kadınlar, Hobi ve Pro kategorilerinde serbest antrenmanlar
  • 12:40 - 14:25 | Sıralama turları

23 Şubat 2025 Pazar

  • 09:00 - 09:45 | Isınma turları
  • 10:00 - 12:30 | İki turdan oluşan kıyasıya yarışlar
  • 13:00 | Ödül Töreni

Güçlü Destekçilerle Büyük Organizasyon

Davraz Motosnow Yarışları, Isparta Valiliği koordinasyonunda ve aşağıdaki kurumların iş birliğiyle gerçekleştirilmektedir:

  • Isparta Belediyesi
  • Süleyman Demirel Üniversitesi
  • İl Jandarma Komutanlığı
  • İl Emniyet Müdürlüğü
  • İl Özel İdaresi
  • Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
  • İl Sağlık Müdürlüğü
  • İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
  • İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
  • Travel Moto Academy

Ekstrem Spor Tutkunlarını Bekleyen Efsanevi Deneyim!

Kış sporları ve motosiklet yarışlarını buluşturan Davraz Motosnow 2025, hem yarışçılar hem de izleyiciler için eşsiz bir deneyim sunacak. Adrenalini zirveye taşıyan bu yarışları kaçırmayın! Siz de bu heyecana ortak olun!

Tarih: 21-23 Şubat 2025
Yer: Davraz Kayak Merkezi, Isparta
Detaylar: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü resmi kanallarında yayımlanacaktır.

 

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