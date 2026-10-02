Isparta Ticaret Borsasında Seçim Heyecanı: Başkan Hüdai Şahin’den Üyelere Sandık Çağrısı

Mavi Liste ile Yola Devam

"2026-2030 yıllarını kapsayacak olan Isparta Ticaret Borsası seçimlerimiz 3 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecektir. Oy kullanmaya haiz 269 üyemizi sandık başına bekliyoruz. Bizler ve çalışma arkadaşlarımız tekrar Mavi Liste ile adayız. Seçim sonuçlarının Isparta’mıza, ülkemize ve Isparta tarımına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tüm üyelerimize seçim davetimi yineliyor; Isparta’nın geleceği, tarımı ve ülkemiz için bu bilinçle oy kullanmaya davet ediyorum."

Oy Kullanma Saatleri ve Yer Detayları

Isparta tarımı, kent ekonomisi ve iş dünyası açısından büyük önem taşıyan Isparta Ticaret Borsası seçimleri için geri sayım başladı. 2026-2030 çalışma döneminde görev yapacak yönetim kurulunun belirleneceği seçimler, 3 Ekim Cumartesi günü Ekonomi Kampüsü bünyesindeki Ticaret Borsası Hizmet Binasında yapılacak.Seçim öncesi açıklamalarda bulunan Ticaret Borsası Başkanı Hüdai Şahin, çalışma arkadaşlarıyla birlikteile yönetime yeniden aday olduklarını duyurdu. Demokrasi ortamında bir seçim gerçekleştireceklerini vurgulayan Şahin, oy kullanma hakkına sahip 269 üyeye sandık çağrısında bulundu.Başkan Şahin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:3 Ekim Cumartesi günü Ekonomi Kampüsü Ticaret Borsası Hizmet Binasında yapılacak olan oy kullanma işlemleridevam edecek.