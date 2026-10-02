Isparta Ticaret Borsasında Seçim Heyecanı: Başkan Hüdai Şahin’den Üyelere Sandık Çağrısı

Isparta Ticaret Borsasında Seçim Heyecanı: Başkan Hüdai Şahin’den Üyelere Sandık ÇağrısıIsparta Ticaret Borsası (ITB), 2026-2030 yıllarını kapsayacak olan 4 yıllık yeni dönem yönetim kurulu seçimlerine hazırlanıyor. 3 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek seçimler öncesinde mevcut Borsa Başkanı Hüdai Şahin, mavi liste ile yeniden aday olduklarını belirterek tüm üyeleri oy kullanmaya davet etti.
Isparta tarımı, kent ekonomisi ve iş dünyası açısından büyük önem taşıyan Isparta Ticaret Borsası seçimleri için geri sayım başladı. 2026-2030 çalışma döneminde görev yapacak yönetim kurulunun belirleneceği seçimler, 3 Ekim Cumartesi günü Ekonomi Kampüsü bünyesindeki Ticaret Borsası Hizmet Binasında yapılacak.
Mavi Liste ile Yola DevamSeçim öncesi açıklamalarda bulunan Ticaret Borsası Başkanı Hüdai Şahin, çalışma arkadaşlarıyla birlikte Mavi Liste ile yönetime yeniden aday olduklarını duyurdu. Demokrasi ortamında bir seçim gerçekleştireceklerini vurgulayan Şahin, oy kullanma hakkına sahip 269 üyeye sandık çağrısında bulundu.
Başkan Şahin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"2026-2030 yıllarını kapsayacak olan Isparta Ticaret Borsası seçimlerimiz 3 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecektir. Oy kullanmaya haiz 269 üyemizi sandık başına bekliyoruz. Bizler ve çalışma arkadaşlarımız tekrar Mavi Liste ile adayız. Seçim sonuçlarının Isparta’mıza, ülkemize ve Isparta tarımına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tüm üyelerimize seçim davetimi yineliyor; Isparta’nın geleceği, tarımı ve ülkemiz için bu bilinçle oy kullanmaya davet ediyorum."