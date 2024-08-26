Isparta'da Sahte Para Operasyonu: Üç Şahıs Gözaltında

Isparta'da gerçekleştirilen ŞOK Yol Kontrol Faaliyeti kapsamında, sahte para ve mühimmat ele geçirildi.

Olayın Detayları:

Tarih: 26 Ağustos 2024

26 Ağustos 2024 Yer: Keçiborlu ilçesi, İncesu köyü

Keçiborlu ilçesi, İncesu köyü Şahıslar: Suriye uyruklu E.H.Y., M.M.H., ve Ş.E.

İstanbul'dan temin ettikleri sahte paraları Isparta'da piyasaya sürmeye çalışan üç şahıs, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Keçiborlu İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri tarafından yakalandı. Yapılan aramalarda 10.200 sahte Amerikan Doları ve 7 adet 9 mm tabanca mermisi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, adli işlemlerin ardından deport edilecek.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların güvenliği için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.