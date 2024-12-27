Noterlik Ücretleri Yenilendi: Yeni Tarife Belli Oldu!

Noterlik Ücretleri Yenilendi: Her Sayfa İçin 61 TL Yazı Ücreti Alınacak

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 2025 Yılı Noterlik Ücret Tarifesi, Resmi Gazete’de yayımlandı ve noterlik işlemlerinde uygulanacak yeni ücretler açıklandı. Yeni düzenlemeye göre, yazı ücreti her sayfa için 61,12 TL olacak.

Taşınmaz Satışlarında Ücretler Sabitlendi

Noterlerin taşınmaz satış sözleşmesi düzenlemesi durumunda, satış bedelinin binde biri kadar ücret alınacak. Bu ücretin alt sınırı 500 TL, üst sınırı ise 4.000 TL olarak belirlendi.

Vasiyetname Ücretleri ve Diğer Hizmetler

Vasiyetname ve vakıf senedi düzenleme ücreti: 2.016,38 TL

2.016,38 TL Çeviri ücreti: Çevirilen her sayfa için 505,81 TL (10 satırdan az sayfalar için yarısı uygulanacak).

Çevirilen her sayfa için 505,81 TL (10 satırdan az sayfalar için yarısı uygulanacak). Karşılaştırma ücreti: Sayfa başına 61,12 TL.

Sayfa başına 61,12 TL. Tescil ücreti: İşlem başına 19,12 TL.

Emanet, Defter Onaylama ve Elektronik İşlemler

Emanetlerin saklanması: Yıllık 141,18 TL.

Yıllık 141,18 TL. Defter onaylama: İlk 100 sayfa için 19,10 TL, sonraki her 100 sayfa için 7,16 TL.

İlk 100 sayfa için 19,10 TL, sonraki her 100 sayfa için 7,16 TL. Elektronik ortamda işlemler: 1 MB’a kadar olan veriler için 27,27 TL, sonraki her MB için 13,64 TL.

Yol ve Aracılık Ücretleri

Noterlik dairesi dışında işlemler: Günlük 242,12 TL.

Günlük 242,12 TL. Kura ve toplantılarda görev: 2.218,22 TL.

2.218,22 TL. Aracılık ücreti: Her işlem için 13,64 TL.

Yeni tarife, noterlik işlemlerinde daha şeffaf ve standart bir ücretlendirme sunmayı hedefliyor. Özellikle taşınmaz satışları ve elektronik işlemler için yapılan düzenlemeler, kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun modern hizmetler sunmayı amaçlıyor.