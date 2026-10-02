Isparta’nın vergi rekortmenleri belli oldu: Zirvede Metro var

Isparta’da 2025 dönemi Kurumlar Vergisi kapsamında en yüksek vergi tahakkuk eden mükellefler belli oldu. Açıklanan ilk 100 listesinde zirve, 247,8 milyon TL’yi aşan tahakkukla Metro Mühendislik’in oldu. İlk üç sıradaki şirketlerin toplam tahakkuku ise 611 milyon TL’yi geçti.

Isparta’da 2025 vergilendirme dönemine ilişkin Kurumlar Vergisi ilk 100 mükellef listesi açıklandı. Kent ekonomisinin farklı sektörlerdeki güçlü firmalarını ortaya koyan listede inşaat, enerji, tarım makineleri, mermer, tekstil, gıda ve imalat sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler üst sıralarda yer aldı.

Listenin ilk sırasında Metro Mühendislik Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bulunuyor. İkamet amaçlı binaların inşaatı alanında faaliyet gösteren şirketin vergi tahakkuku 247 milyon 835 bin 2 lira 34 kuruş olarak açıklandı.

İlk üçte enerji şirketleri dikkat çekti

Listenin ikinci sırasında yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi alanında faaliyet gösteren Masfen Enerji Anonim Şirketi yer aldı. Şirketin tahakkuk tutarı 199 milyon 861 bin 772 lira 58 kuruş oldu.

Üçüncü sırada ise yine yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi alanında faaliyet gösteren AAB Enerji Üretim Tarımsal Ürünler Gıda İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi yer aldı. Şirketin tahakkuk tutarı 163 milyon 724 bin 459 lira 22 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Böylece ilk üç sıradaki şirketlerin toplam vergi tahakkuku 611 milyon 421 bin liranın üzerine çıktı.

İlk 5’te makina ve mermer sektörü

Listenin dördüncü sırasında Basmacıoğlu Makina Sanayi Anonim Şirketi bulunuyor. Tarımsal amaçlı römork imalatı yapan şirketin tahakkuk tutarı 56 milyon 142 bin 832 lira 63 kuruş oldu.

Beşinci sırada ise mermer ocakçılığı alanında faaliyet gösteren Modülmer Modül Mermer Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yer aldı. Şirketin tahakkuk tutarı 53 milyon 363 bin 772 lira 20 kuruş olarak açıklandı.

Listenin 6’ncı sırasında yer alan mükellef ise isminin açıklanmasını istemedi.

IYAŞ da ilk 10’da

Isparta’nın önemli firmalarının yer aldığı listede 7’nci sırada Ünlüsoy Isıtma Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 8’inci sırada IYAŞ Isparta Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yer aldı.

İlk 10’da ayrıca Zenova Carpet Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Gençgüçsan Tarım Aletleri Makina Sac-Metal Plastik Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi de bulunuyor.

Isparta’da ilk 10

Metro Mühendislik – 247.835.002,34 TL Masfen Enerji – 199.861.772,58 TL AAB Enerji – 163.724.459,22 TL Basmacıoğlu Makina – 56.142.832,63 TL Modülmer Modül Mermer – 53.363.772,20 TL Açıklanmadı Ünlüsoy Isıtma Sistemleri – 39.321.389,19 TL IYAŞ Isparta Gıda – 36.985.048,70 TL Zenova Carpet Tekstil – 30.504.393,77 TL Gençgüçsan Tarım Aletleri – 29.678.813,52 TL

Not: Buradaki rakamlar “vergi tahakkuku” tutarlarıdır; doğrudan şirketlerin o yıl ödediği net vergi miktarı olarak yorumlanmamalıdır.