Öğrencilere Destek Ödemeleri Başladı: Bu Yıl 4 Kez Verilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından öğrencilere yönelik başlatılan destek ödemeleri, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında da devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, öğrencilere ulaşım desteği sağlanacağını duyurdu.

Bakan Göktaş, sosyal yardım alan ailelerdeki öğrencilerin yılda dört kez ulaşım giderlerinin karşılanacağını belirtti. Bu destek kapsamında, tek yön için üst limit tutarının 1.250 TL olduğunu ifade eden Göktaş, şu ana kadar 60,8 milyon TL'lik kaynağın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına aktarıldığını açıkladı.

Kimler Yararlanabilecek?

Destekten sosyal yardım faydalanıcısı olan hanelerdeki öğrenciler yararlanabilecek. Başvurular, öğrencinin ailesinin ikamet ettiği yerleşim bölgesindeki ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılacak. Destek ödemeleri, öğrencilerin eğitim hayatını daha da kolaylaştırmayı hedefliyor.